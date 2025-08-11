back to top
29.8 C
Athens
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Οι πρώτες 90 ώρες ενός νέου CEO: Η τέχνη της προσοχής και της στρατηγικής καθοδήγησης

Newsroom 3

Editorial

Η άφιξη ενός νέου CEO σε μια επιχείρηση είναι πάντα μια στιγμή-ορόσημο, γεμάτη προσδοκίες και προκλήσεις. Παρά την καθιερωμένη αντίληψη ότι οι πρώτες 90 μέρες καθορίζουν την επιτυχία, οι πιο σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται πολύ νωρίτερα — μέσα στις πρώτες 90 ώρες.

Σύμφωνα με την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), αυτό το κρίσιμο χρονικό πλαίσιο απαιτεί από τον νέο ηγέτη να ακούσει, να παρατηρήσει και να κατανοήσει σε βάθος το οργανωτικό περιβάλλον. Η αποφυγή βιαστικών αλλαγών και η επένδυση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα στελέχη και τις ομάδες αποτελούν τα θεμέλια μιας ισχυρής ηγεσίας.

Ο CEO που γνωρίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην παρατήρηση και τη δράση, ξέρει πως το πρώτο βήμα δεν είναι να αλλάξει τη στρατηγική ή να κάνει εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά να ευθυγραμμίσει τον σκοπό της εταιρείας με τις πραγματικές ανάγκες της κουλτούρας και των ανθρώπων της.

Αυτές οι πρώτες ώρες είναι μια ευκαιρία να χαραχθεί ο δρόμος για μια ηγεσία που βασίζεται στη συνεργασία, την ακρίβεια και την πρόθεση — στοιχεία που θα καθοδηγήσουν την εταιρεία στο μέλλον, ακόμα και μέσα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Και ενώ πολλοί απολαμβάνουν την καλοκαιρινή ραστώνη, το μήνυμα παραμένει: ηγεσία δεν κάνει διακοπές. Είναι η στιγμή που η προσοχή στη λεπτομέρεια και η στρατηγική σκέψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

