Οι παράμετροι για τη βέλτιστη επιλογή ενός συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης

Της Κατερίνας Ιωαννίδου, Γενικής Διευθύντριας Ανάληψης Κινδύνων INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Τα ταξίδια είναι μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, διεύρυνση επαγγελματικών συνεργασιών, μείωση του άγχους, ενίσχυση της δημιουργικότητας, ανανέωση, καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και εμπειριών και δημιουργία όμορφων αναμνήσεων. Σκοπός της ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι να προστατεύσει τον ταξιδιώτη/ασφαλισμένο από απρόοπτα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε ένα ταξίδι, είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη χώρα στο εξωτερικό.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρει αρκετά οφέλη που μπορούν να κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές και λιγότερο ανησυχητικό. Ορισμένα από αυτά τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν:

Κάλυψη υγειονομικών εξόδων: Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ταξιδιωτική ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα νοσοκομείων και θεραπειών, κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ειδικά σε μια ξένη χώρα με υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Ακύρωση ή διακοπή ταξιδιού: Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του ταξιδιού, λόγω έκτακτης ανάγκης (όπως ασθένεια, ατύχημα ή οικογενειακό πρόβλημα), η ασφάλιση μπορεί να καλύψει τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.

Απώλεια ή κλοπή αποσκευών: Αν οι αποσκευές χαθούν ή κλαπούν, η ασφάλιση μπορεί να καλύψει την αντικατάσταση των αντικειμένων ή την αποζημίωση για την απώλεια.

Κάλυψη για έκτακτες καταστάσεις: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλες καταστάσεις κινδύνου), η ταξιδιωτική ασφάλιση παρέχει βοήθεια και υποστήριξη για ασφαλή επιστροφή.

Νομική βοήθεια και ευθύνη: Σε περίπτωση εμπλοκής σε νομική διαμάχη ή ανάγκης για νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ασφάλιση μπορεί να παρέχει κάλυψη ή καθοδήγηση στην επίλυση του ζητήματος.

Κάλυψη για χαμένες ή καθυστερημένες πτήσεις: Εάν η πτήση καθυστερήσει ή ακυρωθεί, η ασφάλιση μπορεί να καλύψει τα έξοδα για διαμονή ή άλλες αναγκαίες υπηρεσίες.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση, γενικά, προσφέρει ηρεμία και προστασία από απρόβλεπτα γεγονότα, διευκολύνοντας τη διαχείριση του άγνωστου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μεγάλη γκάμα προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης από την Interlife για επαγγελματικά και ταξίδια αναψυχής

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των ασφαλισμένων, από την πρόληψη και το ατύχημα έως και τη νοσηλεία, έχει σχεδιάσει σύγχρονα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, με τα οποία προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία του ταξιδιώτη, είτε πρόκειται για επαγγελματικά ταξίδια είτε για ταξίδια αναψυχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

TRAVEL CARE

TRAVEL CARE PLUS

TRAVEL CANCELLATION

TRAVEL CARE BUSINESS

Με τα παραπάνω προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης παρέχεται στον ταξιδιώτη/ασφαλισμένο πλήρης ατομική προστασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με υψηλά όρια κάλυψης, όπως:

Προσωπικό ατύχημα

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

Δαπάνες νοσηλείας

Έξοδα βοήθειας

Υγειονομική μεταφορά

Επαναπατρισμός σορού, οικογένειας, συνοδού ασθενούς

Απώλεια, κλοπή ή ζημία αποσκευών

Νομική προστασία

Ακύρωση ταξιδιού

Επιπλέον, πριν από την επιλογή κάποιου προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης, ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάποια πολύ σημαντικά σημεία:

Να ενημερωθεί σχετικά με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, αν πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση, πώς θα αντιμετωπιστεί το περιστατικό βάσει των εξαιρέσεων.

Να ενημερωθεί για τις καλύψεις που προσφέρει το πρόγραμμα.

Να ελέγξει σε τι είδους νοσηλευτικά ιδρύματα καλύπτεται στο εξωτερικό για αποζημίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιδιωτικά ή δημόσια.

Να ενημερωθεί για τα όρια ηλικίας που δέχεται η ασφαλιστική εταιρεία να καλύψει.

Να γνωρίζει με ποιον τρόπο θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί σε περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τηλεφωνικό κέντρο, τηλέφωνα επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα στο αφιέρωμα «Ταξιδιωτική ασφάλιση και Οδική Βοήθεια: Τα δύο συν στο ταξίδι» του Insurance World, τ. 124