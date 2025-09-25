Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Η εικόνα του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ως «διαχειριστή διαδικασιών» μοιάζει πλέον ξεπερασμένη. Τα νέα δεδομένα, όπως αποτυπώνονται σε πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της International Workplace Group (IWG), επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων: το HR έχει περάσει από τη διαχείριση ανθρώπων στη χάραξη στρατηγικής.

Το 88% των ΔΑΔ δηλώνει ότι σήμερα ασκεί μεγαλύτερη επιρροή από ποτέ, ενώ σχεδόν εννέα στους δέκα λειτουργούν ως βασικοί στρατηγικοί σύμβουλοι της ανώτατης διοίκησης. Δεν είναι τυχαίο ότι 96% θεωρεί πως επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία, 95% την παραγωγικότητα και 94% τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν πολυδιάστατο ρόλο που αγγίζει τον πυρήνα της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η νέα εποχή δεν αφήνει περιθώρια για τον παραδοσιακό ρόλο του HR ως απλού εκτελεστή πολιτικών. Σήμερα, οι ΔΑΔ καλούνται να είναι σύμμαχοι του CEO στη διαμόρφωση στρατηγικής, με ικανότητα να συνδέουν τη διαχείριση ταλέντων με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Η ίδια η McKinsey καταγράφει αυτή τη στροφή: οι κορυφαίοι ΔΑΔ συνδιαμορφώνουν πλέον τον οδικό χάρτη των εταιρειών, ενώ το Harvard Business Review δεν διστάζει να τους κατατάξει ανάμεσα στους πιθανούς «διαδόχους» των CEOs. Αν η επιχείρηση είναι ένα σκάφος, ο HR Director δεν είναι πλέον απλώς υπεύθυνος για το πλήρωμα, αλλά συγκυβερνήτης στην πλοήγηση.

Η ευέλικτη εργασία ως στρατηγική αναγκαιότητα

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας αφορά την υβριδική εργασία. Το 81% των ΔΑΔ θεωρεί ότι αποτελεί «κλειδί» για τη διατήρηση κορυφαίων επαγγελματιών, ενώ το 72% των εταιρειών που την υιοθέτησαν κατέγραψαν αύξηση παραγωγικότητας. Αντιθέτως, η έλλειψη ευελιξίας ταυτίζεται με διαρροή ταλέντων – και αυτό δεν είναι απλή πρόβλεψη, αλλά καθημερινή πραγματικότητα σε έναν κόσμο όπου οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη «προνόμιο» που οι εταιρείες παρέχουν. Όπως τονίζει και ο CEO της IWG Mark Dixon, η ευέλικτη εργασία είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Οι επιχειρήσεις που δεν το αναγνωρίζουν, θα βρεθούν πίσω στον ανταγωνισμό – όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και στην ικανότητά τους να προσελκύσουν και να κρατήσουν τα καλύτερα μυαλά.

Σήμερα, η αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και στη δύναμη του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Η στρατηγική διοίκηση ανθρώπων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για να κερδίσει μια επιχείρηση στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλή. Απαιτεί από τους ΔΑΔ δεξιότητες ηγεσίας, βαθιά κατανόηση των αγορών και ικανότητα να συνδέουν τις αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό με την εταιρική στρατηγική. Όμως, η κατεύθυνση είναι σαφής: το HR δεν είναι πια στο περιθώριο. Είναι στο τραπέζι της κορυφής.

Η νέα εξίσωση επιτυχίας είναι ξεκάθαρη: κερδοφορία + παραγωγικότητα + κουλτούρα + ευελιξία = στρατηγικό HR. Και αυτή είναι η πραγματική επανάσταση που διαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας.