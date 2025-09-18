Ο ΠΣΑΣ στο MDRT Day 2025 – Η ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς συμβούλους να μπουν σε έναν κύκλο εξέλιξης

Η φετινή εκδήλωση MDRT Day, που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2025 στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για ασφαλιστικούς συμβούλους που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους πορεία.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) θα δώσει δυναμικό «παρών», προσφέροντας στους συμμετέχοντες Helpdesk για άμεση ενημέρωση και απαντήσεις σε κάθε επαγγελματική απορία.

Η συμμετοχή στο MDRT Day δεν είναι απλή παρουσία: πρόκειται για δέσμευση στη βελτίωση, πρόσβαση σε πρακτικές και ιδέες που αποδεδειγμένα λειτουργούν, καθώς και ευκαιρία να ενταχθεί κανείς σε έναν κύκλο που «τραβάει» προς τα πάνω την επαγγελματική του πορεία.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εκδήλωσης.