Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πειραιάς θα γεμίσει παλμό, αθλητική διάθεση και χαμόγελα, φιλοξενώντας για ακόμη μια χρονιά το Run Greece, τον θεσμό που έχει γίνει σημείο αναφοράς για το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται με τη σφραγίδα του ΣΕΓΑΣ, έχει καταφέρει να συνδέσει τον αθλητισμό με την κοινωνία, προσελκύοντας χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, αλλά και πλήθος θεατών που συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή της πόλης.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται σταθερά η ERGO, ως Μέγας Χορηγός, αποδεικνύοντας στην πράξη το μήνυμά της «ERGO για όλους – Απλά, γιατί είναι σημαντικά». Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις όπως water tattoos και με πολλή θετική ενέργεια.