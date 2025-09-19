back to top
21.7 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πειραιάς υποδέχεται το Run Greece 2025 με μεγάλο χορηγό την ERGO

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πειραιάς θα γεμίσει παλμό, αθλητική διάθεση και χαμόγελα, φιλοξενώντας για ακόμη μια χρονιά το Run Greece, τον θεσμό που έχει γίνει σημείο αναφοράς για το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα.

- Advertisement -

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται με τη σφραγίδα του ΣΕΓΑΣ, έχει καταφέρει να συνδέσει τον αθλητισμό με την κοινωνία, προσελκύοντας χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, αλλά και πλήθος θεατών που συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή της πόλης.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται σταθερά η ERGO, ως Μέγας Χορηγός, αποδεικνύοντας στην πράξη το μήνυμά της «ERGO για όλους – Απλά, γιατί είναι σημαντικά». Με την παρουσία της στην εκκίνηση, η εταιρεία θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο εμψύχωσης για δρομείς και κοινό, με πρωτότυπες δράσεις όπως water tattoos και με πολλή θετική ενέργεια.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης, οδηγεί σε έναν πολιτισμό που δεν αφήνει κανέναν μόνο του
Διαβάστε περισσότερα

Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Newsroom 3 -
Ο Όμιλος ξεχώρισε στα φετινά ΒΙΤΕ Awards με καινοτόμες εφαρμογές και έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία πελατών και συνεργατών
Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι hackers λατρεύουν τα cookies;

Newsroom 3 -
Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία και -το δελεαστικότερο όλων- αναγνωριστικά συνεδρίας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Newsroom 3 -
Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Διαβάστε περισσότερα

Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης, οδηγεί σε έναν πολιτισμό που δεν αφήνει κανέναν μόνο του
Διαβάστε περισσότερα

Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Newsroom 3 -
Ο Όμιλος ξεχώρισε στα φετινά ΒΙΤΕ Awards με καινοτόμες εφαρμογές και έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία πελατών και συνεργατών
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Newsroom 3 -
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επαγγελματικά Ταμεία

ΟΑΣΕ και Σύλλογος Εργαζομένων ERGO συζήτησαν για την κλαδική ΣΣΕ και τις αλλαγές στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Η νέα κλαδική σύμβαση συμβάλλει στην αύξηση μισθών-συντάξεων - Τομή στην επικουρική ασφάλιση οι ατομικοί λογαριασμοί
Editorial

Όταν όλοι κοιτούν αλλού… το φαινόμενο του bystander effect!

Η ασφαλιστική συνείδηση όχι ως υπόθεση κάλυψης, αλλά ως υπόθεση ευθύνης, οδηγεί σε έναν πολιτισμό που δεν αφήνει κανέναν μόνο του
Εκδηλώσεις

Τριπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του

Ο Όμιλος ξεχώρισε στα φετινά ΒΙΤΕ Awards με καινοτόμες εφαρμογές και έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία πελατών και συνεργατών
Cyber

Γιατί οι hackers λατρεύουν τα cookies;

Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία και -το δελεαστικότερο όλων- αναγνωριστικά συνεδρίας
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΣΗΕΑ στην πρώτη γραμμή ζωής με σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και στόχο είχε την εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε τεχνικές άμεσης παρέμβασης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.