Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ, η πρώτη και μοναδική εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ανήκει στους συνεργάτες της, βασίζεται στη συνεταιριστική νομοθεσία και εξελίσσεται βάσει της συνεταιριστικής κουλτούρας, τίμησε για ακόμη μια χρονιά τη μεγάλη εορτή των προστάτιδων αγίων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και της ιδιωτικής ασφάλισης, της αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, με εκδηλώσεις στο πνεύμα της ημέρας, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία αυτών των αξιών για την εργασία των συνεταίρων.

Στο πνεύμα της Αγάπης, ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ έκανε δωρεά στο Μερόπειον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα συμβάλλοντας στο σημαντικό έργο του για την ανακούφιση της τρίτης ηλικίας και τιμώντας τη μεγάλη, πολυετή κοινωνική του προσφορά, που μετράει από το 1914.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συνεταίροι, αφού παρακάθισαν σε μεσημεριανό γεύμα αγάπης, παρακολούθησαν το απόγευμα την ιερά παράκληση που τελέστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας στη σκιά της Ακροπόλεως (Δ. Αεροπαγίτου 45), που ανήκει στο Μερόπειο Ίδρυμα, «σε πνεύμα Ελπίδος και κατάνυξης».

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με παρακολούθηση της ταινίας «Συναισθηματική αξία» στο θερινό σινεμά «Θησείο», όπου αναδείχτηκε συμβολικά αλλά και ουσιαστικά η Πίστη στην αξία των ανθρώπινων συναισθημάτων που ομορφαίνουν, εδραιώνουν αλλά και εξελίσσουν την επαγγελματική προσφορά του συνεταιρισμού στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτή η χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον ΠΑΝΟΡΜΟ, καθώς συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργία. Η συγκεκριμένη επετειακή εκδήλωση είναι η 7η μέσα στο 2025, μετά την Κοπή της Πίτας (Φεβρουάριος), την τιμητική εκδήλωση για τις Γυναίκες του ΠΑΝΟΡΜΟΥ (Μάρτιος), το Πασχαλινό Gala (Απρίλιος), το Γεύμα Αγάπης (Μάιος), την Εθελοντική Αιμοδοσία (Ιούνιος) και τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με ξενάγηση στη Βουλή (Ιούλιος). Σειρά έχουν η συμβολική Υιοθέτηση ενός Αλόγου (Οκτώβριος), το εμβληματικό του Συνέδριο (Νοέμβριος) και η 13η Αιμοδοσία του (Δεκέμβριος).

«Με την ευχή όλων» καταλήγει η ανακοίνωση, «η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας· μια Σοφία που πηγάζει από την Πίστη στη χρηστική αξία των υπηρεσιών μας, τον ζήλο που τροφοδοτείται από την Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και την άπειρη Αγάπη για τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του.

»Χρόνια Πολλά, Καλά και Ασφαλή σε όλες και όλους!»