Ο χάρτης πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Newsroom 3

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους.

  1. Από τον e-ΕΦΚΑ:
  • στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων)
  • από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ:
  • θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • θα καταβληθούν 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

