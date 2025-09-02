33.4 C
Με θέμα «The new era of Leadership» το ετήσιο εκπαιδευτικό συνέδριο των ΕΣΑΠΕ και GAMA Global Hellas-Cyprus

Εκδηλώσεις

Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και να διευρύνει με νέα ερεθίσματα τον ηγετικό ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και η GAMA Global Hellas-Cyprus θα πραγματοποιήσουν το 12ο  Συνέδριό τους (υπό την αιγίδα της GAMA Global) την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, διά ζώσης στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Στο επίκεντρο των εργασιών της κορυφαίας συνάντησης των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, με γενικό τίτλο «The new era of Leadership» θα βρεθούν για άλλη μια χρονιά οι νέες τάσεις και προκλήσεις της ηγεσίας, σε μια εποχή μετάβασης και μεταβλητότητας για την ελληνική και κυπριακή αγορά.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το ετήσιο συνέδριο της GAMA Global Hellas είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, μια και η παγκόσμια εμπειρία των επιφανών ομιλητών δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία σε όσους το παρακολουθούν.

Το 12ο κατά σειρά συνέδριο από την ίδρυση της GAMA Global Hellas υποστηρίζεται από το GAMA Globals LAMP και, όπως πάντα, από ασφαλιστικές εταιρείες-χορηγούς και διαμεσολαβητές.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου, το κόστος συμμετοχής και τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν προσεχώς.

