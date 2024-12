MDRT Hellas: Ένα workshop για τη μετάβαση στο μέλλον

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, ολοκληρώθηκε στο FEDAL Παπάγου το workshop του MDRT Hellas, αποκλειστικά για τα μέλη του οργανισμού στην Ελλάδα. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή επικοινωνίας του MDRT στην Ελλάδα.

Η θεματολογία του workshop αφορούσε τη μετάβαση στο μέλλον, με στόχο την αφύπνιση και την έμπνευση των συμμετεχόντων, τη βελτίωση των τεχνικών πωλήσεων, καθώς και την παρουσίαση νέων ιδεών που μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, ώστε να αυξηθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά τους.

Οι εισηγητές του workshop ήταν:

• Νίκος Δαμάλας, 5 χρόνια μέλος του MDRT: Παρουσίασε την «Απλή μέθοδο των 2», δίνοντας έμφαση στο πώς, με συνέπεια και πάθος, μπορούμε να επιτύχουμε υψηλούς παραγωγικούς στόχους.

• Αναστάσιος Σπανίδης, Founder & President of GPA Ecosystem of Companies: Μοιράστηκε «Inspiring stories» από την προσωπική του ζωή, εμπνέοντας το κοινό στο έπακρο.

• Χρύσα Φακή, Head of New Business Development Generation Y: Εξήγησε τις «Digital πωλήσεις – επιλογές, προϋποθέσεις και προσδοκώμενα αποτελέσματα», παρέχοντας χρήσιμα tips για τη βέλτιστη αξιοποίηση των social media.

• Ήρα Κατσαλήρου, Consultant – Stanton Chase Athens: Μίλησε για το «Πώς πρέπει να προσλαμβάνουμε βοηθούς», παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή επιλογή συνεργατών.

• Κωνσταντίνος Ζερμπαλάς, 2 χρόνια μέλος του MDRT: Με την ομιλία του «Make yourself unique» ανέδειξε πώς ένας επαγγελματίας μπορεί να ξεχωρίσει στα μάτια των πελατών του.

• Λουκία Γερακίτη, MSc Διαιτολόγος – Διατροφολόγος: Ανέλυσε «Η διατροφή που θα αυξήσει την παραγωγικότητά σας», παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των διατροφικών μας συνηθειών.

• Λια Κολοκυθά, 10 χρόνια μέλος του MDRT: Με την ομιλία της, «Up scale στην πώληση με συναίσθημα και επιμονή», μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, συγκινώντας το κοινό.

“Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εισηγητές που μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς και όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους!

Η ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε δράσεις που εμπνέουν και ενδυναμώνουν την κοινότητά μας. Συνεχίζουμε και το 2025 με ακόμα περισσότερες καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των επαγγελματιών του χώρου.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες συναντήσεις μας, όπου μαζί θα συνεχίσουμε να θέτουμε νέους στόχους και να κατακτούμε κορυφές!” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.