Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3

Υγεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πρωτοπορεί στην ευρωπαϊκή υγειονομική πρακτική με την εγκατάσταση του συστήματος ER TRIAGE, που υποστηρίζει τη διαλογή ασθενών σε πραγματικό χρόνο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εφαρμογή αυτή ενισχύει την ακρίβεια των αποφάσεων και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα ER TRIAGE αποτελεί μια καινοτομία που διασφλαίζει την ακρίβεια και την ασφάλεια  των ασθενών, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γεωργιάδης, το σύστημα ER TRIAGE αναπτύχθηκε από την εταιρεία CAREPOI σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων Νίκαιας και Λάρισας.

Αναλυτικά, το σύστημα καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, αναλύοντας κλινικά δεδομένα και εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα.

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία – Αύξηση κατά 1 εκατ. των διαθέσιμων ραντεβού

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας
Φαρμακευτική κάνναβη και σκλήρυνση κατά πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

Η σωστή χρήση φαρμακευτικών κανναβινοειδών μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως ο πόνος και η σπαστικότητα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής
Γεωργιάδης στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Υγείας της ΕΕ: Έμφαση στις κλινικές έρευνες

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων, στη διαφάνεια μέσω ανταλλαγής δεδομένων και στις κοινές προμήθειες
Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία – Αύξηση κατά 1 εκατ. των διαθέσιμων ραντεβού

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας
Φαρμακευτική κάνναβη και σκλήρυνση κατά πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

Η σωστή χρήση φαρμακευτικών κανναβινοειδών μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως ο πόνος και η σπαστικότητα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής
