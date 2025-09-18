Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πρωτοπορεί στην ευρωπαϊκή υγειονομική πρακτική με την εγκατάσταση του συστήματος ER TRIAGE, που υποστηρίζει τη διαλογή ασθενών σε πραγματικό χρόνο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εφαρμογή αυτή ενισχύει την ακρίβεια των αποφάσεων και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα ER TRIAGE αποτελεί μια καινοτομία που διασφλαίζει την ακρίβεια και την ασφάλεια των ασθενών, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γεωργιάδης, το σύστημα ER TRIAGE αναπτύχθηκε από την εταιρεία CAREPOI σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων Νίκαιας και Λάρισας.

Αναλυτικά, το σύστημα καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, αναλύοντας κλινικά δεδομένα και εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα.

