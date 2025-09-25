back to top
ΚΥΑ για ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια υπογράφηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η Κ.Υ.Α., η οποία υπογράφηκε σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκ μέρους του οποίου την υπογράφει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση θα υλοποιηθεί με ευθύνη της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΕΜΑΕ) με την καθοριστική συμβολή και τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα. Συμπληρωματικά, προβλέπεται συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Η απόφαση προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης: την επιλογική, κατά την πρόσληψη προσωπικού· την αρχική, κατά την έναρξη της υπηρεσίας· την περιοδική, σε τακτά διαστήματα· καθώς και την έκτακτη, όταν προκύπτουν ειδικές ανάγκες ή περιστάσεις.

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία υλοποιείται από Ειδικές Επιτροπές Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΕΕΚ), στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι του ΣΕΜΑΕ και μέλος του ΑΣΕΠ.

Το ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει τη συνεχή προσαρμογή και επικαιροποίηση των ψυχομετρικών δοκιμασιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε σχετικά:

Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που παρίσταμαι στην εκδήλωση υπογραφής μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όμως, είναι μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι μια απόφαση που ενισχύει θεσμικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας και πρέπει να πω και για την ελληνική κοινωνία.

Η συνεργασία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλές προδιαγραφές που υπάρχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την προάσπιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και την υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ένα συνταγματικό ρόλο, να υπηρετούν την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στην ευρύτητά τους. Δεν αφορά μόνον τα σύνορα. Αφορά και την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή των Ελλήνων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση –και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Κώστα Κυρανάκη για τη σύλληψη αυτής της προσέγγισης– θέτει στο επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο, τον χρήστη των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Ενισχύει τα συστήματα ελέγχου και πρόληψης, και δημιουργεί συγχρόνως ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας. Εξασφαλίζει έτσι ότι κρίσιμες θέσεις θα στελεχώνονται από προσωπικό που έχει και επαγγελματική επάρκεια, αλλά και ψυχολογική επάρκεια.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Κυρανάκη, αλλά θα μου επιτρέψετε να ευλογήσω και τα του οίκου μας, να συγχαρώ και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Θανάση Δαβάκη, και όλους όσοι, επιτελείς και στελέχη του δικού μας Υπουργείου και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εργάστηκαν για αυτή τη συνεργασία που καταλήγει στην υπογραφή αυτής της σημαντικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Υπουργείο, κύριε συνάδελφε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών σημείωσε:

Θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να διαχειριστεί επί καθημερινής βάσης ανθρώπινες ζωές, να αξιολογείται σε κάθε σενάριο κινδύνου και να έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει όταν φτάσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Με το νέο μοντέλο εκπαίδευσης των εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ψυχομετρικών και ιατρικών δοκιμασιών, αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον υπουργό Νίκο Δένδια, όσο και τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη για την πολύτιμη συνεισφορά του ΓΕΕΘΑ.

Οι υποχρεωτικές δοκιμασίες καταλληλότητας στις οποίες θα καλούνται να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την τακτική αξιολόγηση μετά την πρόσληψη, θα συμπεριλαμβάνουν δοκιμασίες αντανακλαστικών, ψυχομετρικές εξετάσεις, δοκιμές μέσω της χρήσης προσομοιωτών, γενικές ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις αισθήσεων, αιματολογικές για ναρκωτικές ουσίες, τεστ θεωρητικών γνώσεων, ορθοφωνία, διαχείριση σεναρίων κρίσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι από την πρώτη στιγμή ο πρωταρχικός μας στόχος και σήμερα βάζουμε όλοι μαζί τα θεμέλια για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες αυτού του εγχειρήματος.

