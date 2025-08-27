back to top
28.8 C
Athens
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Λοιποί κλάδοι

Έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών δηλώνει η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας τα νέα της προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης. Στόχος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στους ασφαλισμένους, ώστε να απολαμβάνουν κάθε ταξίδι με σιγουριά και χωρίς άγχος.

- Advertisement -

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προστασία από ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών. Παράλληλα, τα προγράμματα διαμορφώνονται με ευελιξία, ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

Με το μήνυμα «Ταξιδέψτε με την ηρεμία που σας αξίζει», στο πλαίσιο της πρόσφατης καμπάνιας της εταιρείας στα social media, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επαναβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της σε κάθε βήμα, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Euroins ενημερώνει: Οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος δεν είναι το ίδιο

Newsroom 3 -
Η καμπάνια της εταιρείας στα social media έρχεται να ενισχύσει την ασφαλιστική παιδεία των οδηγών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής επιλογής καλύψεων
Διαβάστε περισσότερα

Η Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζει τις επιχειρήσεις και το καλοκαίρι

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα #ΜαζίΑσφαλώς, η Ορίζων Ασφαλιστική στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Διαβάστε περισσότερα

Social media και ασφάλιση: Η νέα εποχή στην προσέλκυση συνεργατών!

Newsroom 3 -
Η ψηφιακή στρατολόγηση δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο προσέλκυσης, αλλά και το προφίλ του ασφαλιστικού συμβούλου - Ποιες προκλήσεις αναδύονται
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Πώς οι κυβερνοεγκληματίες αντλούν βιομετρικά δεδομένα μέσω AI, deepfakes και δημοφιλών apps

Newsroom 3 -
Η εξέλιξη του phishing με τη βοήθεια της ΤΝ θέτει σε κίνδυνο ιδιώτες και επιχειρήσεις, προειδοποιεί η Kaspersky
Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμη και προσιτή ασφάλιση: Η οπτική της GFIA

Newsroom 3 -
Ο πρόεδρος S. Frank εξηγεί πώς συνεργασίες και καινοτομίες όπως η παραμετρική ασφάλιση, η τηλεματική και η μικροασφάλιση γεφυρώνουν το κενό προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εργατική μεταρρύθμιση και οι προκλήσεις για την ιδιωτική ασφάλιση

Newsroom 3 -
Θα αξιοποιήσει η αγορά την ευκαιρία μιας μεταρρύθμισης που ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλισης;
Διαβάστε περισσότερα

CSR School 2025: Έναρξη τον Οκτώβριο με έμφαση στο ESG και ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό τομέα

Newsroom 3 -
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει στα στελέχη του insurance sector πρόσθετες γνώσεις για τα σχετικά πρότυπα, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Πώς οι κυβερνοεγκληματίες αντλούν βιομετρικά δεδομένα μέσω AI, deepfakes και δημοφιλών apps

Η εξέλιξη του phishing με τη βοήθεια της ΤΝ θέτει σε κίνδυνο ιδιώτες και επιχειρήσεις, προειδοποιεί η Kaspersky
Απόψεις

Διαθέσιμη και προσιτή ασφάλιση: Η οπτική της GFIA

Ο πρόεδρος S. Frank εξηγεί πώς συνεργασίες και καινοτομίες όπως η παραμετρική ασφάλιση, η τηλεματική και η μικροασφάλιση γεφυρώνουν το κενό προστασίας
Editorial

Η νέα εργατική μεταρρύθμιση και οι προκλήσεις για την ιδιωτική ασφάλιση

Θα αξιοποιήσει η αγορά την ευκαιρία μιας μεταρρύθμισης που ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλισης;
Εκπαίδευση

CSR School 2025: Έναρξη τον Οκτώβριο με έμφαση στο ESG και ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό τομέα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει στα στελέχη του insurance sector πρόσθετες γνώσεις για τα σχετικά πρότυπα, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης
Επικαιρότητα

Γ. Κεφαλογιάννης: 1.000 προσλήψεις πυροσβεστών το 2026 και νέα Canadair

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέδειξε επίσης το ζήτημα της υπογειοποίησης καλωδίων και της προληπτικής στρατηγικής
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.