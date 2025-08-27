Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών δηλώνει η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας τα νέα της προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης. Στόχος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στους ασφαλισμένους, ώστε να απολαμβάνουν κάθε ταξίδι με σιγουριά και χωρίς άγχος.

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προστασία από ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις πτήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών. Παράλληλα, τα προγράμματα διαμορφώνονται με ευελιξία, ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

Με το μήνυμα «Ταξιδέψτε με την ηρεμία που σας αξίζει», στο πλαίσιο της πρόσφατης καμπάνιας της εταιρείας στα social media, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επαναβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της σε κάθε βήμα, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.