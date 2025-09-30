Σε τζίρο 80 εκατ. ευρώ στοχεύει η Interasco

Συνεργάτες και φίλους υποδέχθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 η Interasco AEΓΑ στον καταπράσινο κήπο των γραφείων της, σε μια εκδήλωση που είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων όσων συμβάλλουν στο παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι 120 και πλέον συμμετέχοντες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις συναρπαστικές προοπτικές του κλάδου, ανταλλάσσοντας ιδέες που εμπνέουν και δίνουν νέα ώθηση στη συλλογική πορεία.

O Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing Κωνσταντίνος Αρβανίτης στην τοποθέτησή του επισήμανε τις ηθικές αξίες που συνδέουν την Interasco με τους συνεργάτες της, καθώς επίσης το όραμα της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη, επαγγελματική διάκριση και περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της.

Ο Πρόεδρος της Interasco Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης επισήμανε ότι: «Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν προσαρμογή. Η Interasco έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και στη συνεργασία με συνεργάτες και πελάτες.

»Επιπλέον, παρά τη χαμηλή συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στο ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με την Ευρώπη, υπάρχουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς ο ελληνικός λαός σιγά σιγά αποκτά ασφαλιστική συνείδηση».

Βασικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Δουκίδης, ο οποίος στο πλαίσιο της παρουσίασης «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Ασφαλιστική Αγορά» πρόσφερε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για το πώς η τεχνολογία επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Κάρολος Σαΐας, ευχαριστώντας καταρχάς όλους τους συνεργάτες για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα αλλά και για την κοινή προσπάθεια και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια η Interasco πέτυχε σημαντική πρόοδο. Η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος θα κλείσουμε τη χρονιά με αύξηση παραγωγής που θα αγγίξει το 10%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Παράλληλα, το πλάνο μας για τα επόμενα χρόνια προβλέπει συνεχείς αυξήσεις με διψήφια ποσοστά, με στόχο να φτάσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται σε έναν τζίρο της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

»Στην Interasco, η διαφάνεια και η άμεση επικοινωνία είναι βασικές μας αρχές: όλες οι πόρτες είναι ανοικτές και όλα τα τηλέφωνα και τα αιτήματα απαντώνται άμεσα.

»Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για το μέλλον χωρίς να αναφερθούμε στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο που λειτουργεί η ασφαλιστική αγορά. Από τη διαχείριση κινδύνου έως την εμπειρία του πελάτη, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Κι εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, στην αιχμή αυτής της εξέλιξης.

»Η Interasco έχει την τύχη να ανήκει στον Όμιλο Harel, έναν διεθνή ηγέτη με στέρεες βάσεις, ο οποίος για το 2024 έκλεισε με:

11 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών

125 δισ. ευρώ επενδεδυμένα κεφάλαια

600 εκατ. κέρδη προ φόρων.

»Εκτιμάται ότι η κερδοφορία του ομίλου για το έτος 2025 θα φτάσει το 1 δισ ευρώ. Πίσω όμως από τους αριθμούς, πίσω από τις στρατηγικές και τους στόχους, βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι συνεργάτες μας, που είναι η κινητήρια δύναμη της εταιρείας.

»Τρία πράγματα θέλω να κρατήσετε που χαρακτηρίζουν την Interasco:

φερέγγυα εταιρεία με δυνατές βάσεις

επιθυμία τόσο για οργανική ανάπτυξη όσο και μέσω εξαγορών

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, σταθερότητα και σιγουριά στους Έλληνες πολίτες».

Η ομιλία του κ. Σαΐα ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του επόμενου προορισμού Διαγωνισμού Πωλήσεων μετά το Μπουένος Άιρες, που θα γίνει στο Αζερμπαϊτζάν.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει την εκδήλωση κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική συνάντηση∙ ήταν, όπως αναφέρει, μια γιορτή συνεργασίας, ανθρώπινης επαφής και καινοτομίας, που υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους τη δύναμη του «μαζί», της κοινής προσπάθειας και της ανταλλαγής γνώσεων.