Η Interamerican καλωσορίζει τον Σπύρο Οικονόμου ως Διευθυντή Πωλήσεων

Ο Όμιλος Interamerican ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάθεση του ρόλου του Διευθυντή Πωλήσεων στον Σπύρο Οικονόμου, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει τη στρατηγική ηγεσία της εμπορικής ομάδας και αναφέρετε στην Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer – Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing.

Ο Σπύρος Οικονόμου, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και ισχυρές ηγετικές ικανότητες, αναλαμβάνει τον συντονισμό και την ανάπτυξη των στρατηγικών πωλήσεων της εταιρείας. Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο Σπύρος Οικονόμου θα ηγείται μιας δυναμικής ομάδας, η οποία αποτελείται:

- Advertisement -

Μανώλης Κούτης – Agency Sales Manager

– Agency Sales Manager Μάριος Μοσχονάς – Broker Sales Manager

– Broker Sales Manager Ανδρέας Σκορδαλάκης – Bancassurance Team Leader

Ιωάννης Γιαννακόπουλος – Sales Operations Manager

Η ενίσχυση της εμπορικής ομάδας αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Interamerican και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την προσφορά καινοτόμων λύσεων στους πελάτες της. Μέσω του νέου αυτού ρόλου, ο Σπύρος Οικονόμου θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα του για να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των εμπορικών στόχων και να προάγει τις αρχές της συνεργασίας και της καινοτομίας.

- Advertisement -

Ο Όμιλος Interamerican εύχεται στον Σπύρο Οικονόμου καλή επιτυχία στη νέα του θέση και πιστεύει πως η καθοδήγησή του θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπορική δυναμική της εταιρείας.

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Σπύρος Οικονόμου σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και εντάχθηκε στον Όμιλο Interamerican το 2006 ως Financial Trainee. Με εμπειρία σε στρατηγικούς ρόλους, υπήρξε επικεφαλής του Contact Center της Anytime, ηγήθηκε της ίδρυσης της Anytime Κύπρου και στη συνέχεια ανέλαβε απαιτητικές θέσεις στον οργανισμό, όπως Business Development & Ecosystems Chapter Leader και Mobility and Convenience Tribe Leader & Head of Anytime. Από σήμερα, ως Sales Leader, έχει υπό την ευθύνη του τα φυσικά δίκτυα πωλήσεων της Interamerican (Tied Agency, Brokers, Bancassurance), στοχεύοντας στη δυναμική ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της εταιρείας.