Η Howden Marine εντάσσεται επίσημα στην INTERCARGO, ενισχύοντας τη θέση της στη ναυτιλία ξηρού φορτίου

Η Howden Marine, η ελληνική θυγατρική του ομίλου Howden, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn με υπερηφάνεια την επίσημη ένταξή της στην INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners), έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς φορείς που εκπροσωπεί πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων ξηρού φορτίου και bulk carriers.

Η ένταξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη παρουσία της στον ναυτιλιακό κλάδο και την προσήλωσή της στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της INTERCARGO, η Howden Marine θα συμμετέχει ενεργά σε παγκόσμιες εξελίξεις και συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας.

Ιδρυμένη το 1980 στο Λονδίνο, η INTERCARGO αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο που από το 1993 έχει συμβουλευτικό ρόλο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), προωθώντας την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση πλοίων ξηρού φορτίου.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Howden Marine ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στη ναυτιλιακή κοινότητα και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της διεθνούς ναυτιλίας.