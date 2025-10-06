17.8 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Η Carglass® έτρεξε στον 17ο Αγώνα Greece Race for the Cure®

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Carglass® έδωσε δυναμικό «παρών» στον 17ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Τη διοργάνωση πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Εργαζόμενοι της Carglass® συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον περίπατο 2 χλμ. με αφετηρία το Ζάππειο Μέγαρο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του καρκίνου του μαστού. Η ενεργή συμμετοχή της εταιρείας πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», ενισχύοντας έμπρακτα τον αγώνα για την πρόληψη και τη στήριξη των ασθενών.

- Advertisement -

Η συμμετοχή της Carglass® σε αυτή την εμβληματική διοργάνωση εντάσσεται στον πυρήνα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για «έναν κόσμο με περισσότερη φροντίδα» και μετατρέποντας τις αξίες της σε πράξεις αλληλεγγύης.

Για την Carglass®, η συστηματική και έμπρακτη υποστήριξη οργανισμών που κάνουν τη Διαφορά στην κοινωνία πηγάζει από το ισχυρό αίσθημα ανταποδοτικότητας και αποτελεί βασικό κομμάτι της πρωτοβουλίας «Giving Back». Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους οργανισμούς, που αφήνουν ένα πραγματικό αποτύπωμα και χαράζουν νέους ορίζοντες για το μέλλον.

Σχετικές δημοσιεύσεις

H Εθνική Ασφαλιστική σταθερά Επίσημος Χορηγός του Greece Race for the Cure

Newsroom 3 -
Σταθερός στόχος της εταιρείας, «μια κοινωνία πιο δυνατή, πιο αισιόδοξη και πιο ανθρώπινη»
Διαβάστε περισσότερα

Η Eurolife FFH στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 3ο Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσκάλεσε τα παιδιά να λάβουν μέρος στο εργαστήριο μεταξοτυπίας και να δημιουργήσουν με θέμα: «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!»
Διαβάστε περισσότερα

Η Mega Brokers στο πλευρό της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Newsroom 3 -
Συμμετέχοντας στο GRFC, η MegaBrokers αναδεικνύει ότι η κοινή προσπάθεια και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Διαβάστε περισσότερα

Η Carglass® Ελλάδος στήριξε το έργο του Afrika Tikkun στο Spirit of Belron® Challenge 2025

Newsroom 3 -
Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενισχύουν μέσα από δράσεις αλληλεγγύης ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Newsroom 3 -
Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν
Διαβάστε περισσότερα

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Newsroom 3 -
Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Newsroom 3 -
Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Υγεία

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Το 4ωρο πρόγραμμα θα καλύψει το πρώτο επίπεδο γνώσεων σε πεδία όπως η χρηματοδότηση, η επιχειρηματική διαχείριση και η ασφάλιση
Θεσμικοί φορείς

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.