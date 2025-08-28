back to top
Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

Με το EuroBasket 2025 να κάνει σήμερα πρεμιέρα, οι Εθνικές Ομάδες Ελλάδας και Κύπρου ξεκινούν την προσπάθειά τους στη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η Allianz, ως Main Event Sponsor του EuroBasket 2025, εκφράζει την υποστήριξή της προς όλους τους αθλητές που αγωνίζονται με πάθος και μας γεμίζουν υπερηφάνεια.

«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις Εθνικές μας ομάδες και σε όλους όσοι συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή του μπάσκετ», τονίζει η Allianz, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει.

Allianz EuroBasket 2025

Το EuroBasket 2025 αναμένεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές συγκίνησης, ενθουσιασμού και αγωνιστικότητας, με την Allianz να βρίσκεται στο πλευρό των ομάδων, των φιλάθλων και του ίδιου του αθλήματος.

