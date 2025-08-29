back to top
31.6 C
Athens
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Η 89η ΔΕΘ συνδυάζει επαγγελματικό αλλά και ψυχαγωγικό πρόγραμμα!

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Πέρα από το καθαρά επιχειρηματικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον που προσφέρει, η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) φέτος αποκτά και έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, φιλοξενώντας το μεγάλο συναυλιακό γεγονός Music Events Live, που θα πραγματοποιηθεί καθημερινά από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Κάθε βράδυ κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής θα ανεβαίνουν στη σκηνή της ΔΕΘ προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε όσους επισκεφθούν την έκθεση.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου με τη Λένα Ζευγαρά, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει το ιστορικό συγκρότημα ΠΥΞ ΛΑΞ. Στις 9 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Την 11η Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος θα δώσει μια ξεχωριστή παράσταση, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου η σκηνή ανήκει στον Σάκη Ρουβά. Στις 13 Σεπτεμβρίου η Αναστασία θα παρουσιάσει τα τελευταία της τραγούδια και η Πάολα θα κλείσει το μουσικό πρόγραμμα στις 14 Σεπτεμβρίου με τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες της.

- Advertisement -

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολυδιάστατο μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει λαϊκή, ποπ, ροκ αλλά και κλασικά αφιερώματα, προσφέροντας μια πλούσια εμπειρία σε κάθε ηλικία. Παράλληλα, η έκθεση διατηρεί τον επιχειρηματικό της χαρακτήρα, ενισχύοντας τη δικτύωση, την προβολή των επιχειρήσεων και τις εμπορικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τη φετινή ΔΕΘ σε έναν προορισμό όπου η επιχειρηματικότητα συναντά την ψυχαγωγία.

Η 89η ΔΕΘ θα λειτουργεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, με ώρες 10:00–22:00 τα Σαββατοκύριακα και 16:00–22:00 τις καθημερινές, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΘ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Newsroom 3 -
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3 -
H εφαρμογή φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε κάθε κινητό τηλέφωνο - Πότε και πού θα γίνει η παρουσίαση
Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΘ: Ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε ο πρόεδρος Κ. Μερελής στον πρωθυπουργό

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις του ΕΕΘ αφορούν μεταξύ άλλων την αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση του ρόλου της πόλης
Διαβάστε περισσότερα

Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Χιλιάδες ανενεργά ή ακυρωμένα ασφαλιστήρια στερούν την αναγκαία προστασία από τους πολίτες, ενώ αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τους διαμεσολαβητές
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3 -
H εφαρμογή φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε κάθε κινητό τηλέφωνο - Πότε και πού θα γίνει η παρουσίαση
Διαβάστε περισσότερα

Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

Newsroom 3 -
«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια» τονίζει μεταξύ άλλων η Allianz, Main Event Sponsor της διοργάνωσης
Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κύρτσου για την υπόθεση Novartis

Newsroom 3 -
Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Γιώργου Κύρτσου και Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis και συγκεκριμένα τους προστατευόμενους μάρτυρες
Διαβάστε περισσότερα

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις το Α’ εξάμηνο 2025 καταγράφει Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Newsroom 3 -
Από την έρευνα προκύπτει η συνολική εικόνα ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Εκδηλώσεις

Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

H εφαρμογή φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε κάθε κινητό τηλέφωνο - Πότε και πού θα γίνει η παρουσίαση
Υγεία

Εμβληματικά έργα Υγείας στη Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη

Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην πόλη, καθώς και για τρία εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας
Λοιποί κλάδοι

Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή - Τι προσφέρουν οι εταιρείες και πού κυμαίνονται οι τιμές
Λοιποί κλάδοι

Barkibu: Ασφάλιση κατοικιδίων με πλήρη προστασία

Η Barkibu ενισχύει την οικονομική ασφάλεια αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κατοικίδιό μας μέσα από ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης φροντίδας
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.