Η 89η ΔΕΘ συνδυάζει επαγγελματικό αλλά και ψυχαγωγικό πρόγραμμα!

Πέρα από το καθαρά επιχειρηματικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον που προσφέρει, η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) φέτος αποκτά και έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, φιλοξενώντας το μεγάλο συναυλιακό γεγονός Music Events Live, που θα πραγματοποιηθεί καθημερινά από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Κάθε βράδυ κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής θα ανεβαίνουν στη σκηνή της ΔΕΘ προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε όσους επισκεφθούν την έκθεση.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου με τη Λένα Ζευγαρά, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει το ιστορικό συγκρότημα ΠΥΞ ΛΑΞ. Στις 9 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Την 11η Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος θα δώσει μια ξεχωριστή παράσταση, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου η σκηνή ανήκει στον Σάκη Ρουβά. Στις 13 Σεπτεμβρίου η Αναστασία θα παρουσιάσει τα τελευταία της τραγούδια και η Πάολα θα κλείσει το μουσικό πρόγραμμα στις 14 Σεπτεμβρίου με τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες της.

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολυδιάστατο μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει λαϊκή, ποπ, ροκ αλλά και κλασικά αφιερώματα, προσφέροντας μια πλούσια εμπειρία σε κάθε ηλικία. Παράλληλα, η έκθεση διατηρεί τον επιχειρηματικό της χαρακτήρα, ενισχύοντας τη δικτύωση, την προβολή των επιχειρήσεων και τις εμπορικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τη φετινή ΔΕΘ σε έναν προορισμό όπου η επιχειρηματικότητα συναντά την ψυχαγωγία.

Η 89η ΔΕΘ θα λειτουργεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, με ώρες 10:00–22:00 τα Σαββατοκύριακα και 16:00–22:00 τις καθημερινές, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΘ.