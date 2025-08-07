H Pricefox προτείνει 8 last-minute προορισμούς για οικονομική απόδραση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Δεκαπενταύγουστος πλησιάζει και δεν έχεις κανονίσει ακόμη τις διακοπές σου; Το Pricefox, η πλατφόρμα όπου θα βρεις την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου, προτείνει 8 φθηνούς προορισμούς για το τριήμερο κοντά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:

Προορισμοί από την Αθήνα

Πόρος

Απόσταση : 55 λεπτά

: 55 λεπτά Μεταφορά : 72€

: 72€ Διαμονή: 271€

271€ Σύνολο: 171€/άτομο

Ο Πόρος είναι μια ανάσα από την Αθήνα, αλλά μοιάζει με νησί βγαλμένο από άλλη εποχή.

Τι να κάνεις;

Ανέβα στο ιστορικό Ρολόι για πανοραμική θέα

Νοίκιασε ποδήλατο ή scooter και εξερεύνησε τις παραλίες Love Bay και Ρωσικός Ναύσταθμος

Κάνε πεζοπορία στο καταπράσινο Λεμονοδάσος του Γαλατά

Δοκίμασε τοπικά γλυκά και φρέσκο ψάρι στο γραφικό λιμάνι

Με περίπου 171,5€ το άτομο, ο Πόρος προσφέρει ένα αυθεντικό, χαλαρό νησιώτικο break.

Χαλκίδα

Απόσταση : 55 λεπτά

: 55 λεπτά Διαμονή :174€

:174€ Μεταφορά : 35€

: 35€ Σύνολο: 104€/άτομο

Η Χαλκίδα είναι ιδανική για γρήγορες αποδράσεις και προσφέρει συνδυασμό θάλασσας, ιστορίας και καλού φαγητού.

Τι να κάνεις;

Περίπατος στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου

Επίσκεψη στο Κάστρο του Καράμπαμπα

Βόλτα και φαγητό στην παραλιακή λεωφόρο με θέα τη θάλασσα

Επισκέψου την Ερέτρια ή το Αλιβέρι για μπάνιο

Με μόλις 104€ το άτομο, η Χαλκίδα είναι η πιο κοντινή και οικονομική απόδραση.

Αίγινα

Απόσταση: 40 λεπτά

Μεταφορά: 36€

Διαμονή:175

Σύνολο: 105€/άτομο

Η Αίγινα συνδυάζει το νησιώτικο στοιχείο με ιστορική σημασία και πλούσια φύση.

Τι να κάνεις;

Επίσκεψη στον Ναό της Αφαίας

Περίπατος στον Πύργο του Μαρκέλλου και την πόλη της Αίγινας

Μπάνιο στο νησάκι Μονή

Δοκίμασε φιστίκια Αιγίνης, φρέσκο ψάρι και τοπικά λικέρ

Με περίπου 105,5€ το άτομο, η Αίγινα αποτελεί μια απολαυστική απόδραση πολύ κοντά στην Αθήνα.

Λουτράκι

Απόσταση: 1 ώρα και 4 λεπτά

Μεταφορά: 36€

Διαμονή: 144€

Σύνολο: 90€/άτομο

Το Λουτράκι είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ξεκούραση, φυσική ομορφιά και κοντινή απόσταση.

Τι να κάνεις;

Κολύμπι στην παραλία του Λουτρακίου

Επίσκεψη στο Φαράγγι του Ηραίου

Βόλτα στις ιαματικές πηγές και στο παραλιακό πάρκο

Βόλτα με το αμάξι μέχρι τη λίμνη Βουλιαγμένης για καφέ με θέα

Με μόλις 89,94€ το άτομο, το Λουτράκι σου χαρίζει ηρεμία και χαλάρωση σε χαμηλή τιμή.

Προορισμοί από Θεσσαλονίκη

Άφυτος Χαλκιδικής

Απόσταση: 1 ώρα και 12 λεπτά

Μεταφορά: 19€

Διαμονή: 329€

Σύνολο: 174€/άτομο

Ο Άφυτος είναι από τους πιο γραφικούς οικισμούς της Χαλκιδικής με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Τι να κάνεις;

Βόλτα στα σοκάκια με τις πέτρινες κατοικίες

Καφές ή φαγητό με θέα τον Τορωναίο κόλπο

Μπάνιο στις παραλίες Λιόση και Βάρκες

Ζωντανή μουσική σε ταβέρνες με τοπικά πιάτα

Με περίπου 173,95€ το άτομο, η Άφυτος είναι η τέλεια ισορροπία παράδοσης και θάλασσας.

Πλαταμώνας

Απόσταση: 1 ώρα και 8 λεπτά

Μεταφορά: 36€

Διαμονή: 304€

Σύνολο: 170€/άτομο

Ο Πλαταμώνας είναι προορισμός με έντονο φυσικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Τι να κάνεις;

Επίσκεψη στο κάστρο του Πλαταμώνα με θέα στον Όλυμπο

Μπάνιο σε παραλίες του Νέου Παντελεήμονα

Εκδρομή στον Παλαιό Παντελεήμονα για καφέ και γλυκό

Περιπάτους στον παραλιακό δρόμο

Με περίπου 170€ το άτομο, ο Πλαταμώνας προσφέρει ιδανικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας.

Θάσος

Απόσταση: 2 ώρες και 19 λεπτά

Μεταφορά: 75€

Διαμονή: 164€

Σύνολο: 120€/άτομο

Η Θάσος είναι ένα πράσινος νησί στο Βόρειο Αιγαίο, γεμάτος φυσικές ομορφιές.

Τι να κάνεις;

Μπάνιο στη Χρυσή Αμμουδιά και στη Σκάλα Ποταμιάς

Πεζοπορία στη φυσική πισίνα της Γκιόλας και στους καταρράκτες

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Δοκίμασε τοπικά πιάτα, όπως ντολμαδάκια με αβγολέμονο, γεμιστούς κολοκυθοανθούς, και πιταράκια με δυόσμο

Με 119,45€ το άτομο, η Θάσος είναι μια πολύ καλή επιλογή για να πας σε νησί χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι την Αθήνα για να πάρεις το πλοίο.

Ουρανούπολη Χαλκιδικής

Απόσταση: 1 ώρα και 54 λεπτά

Μεταφορά: 40€

Διαμονή: 218€

Σύνολο: 129€/άτομο

Η Ουρανούπολη είναι η πύλη του Αγίου Όρους, αλλά και ένας πανέμορφος προορισμός από μόνη της.

Τι να κάνεις;

Βόλτα με καραβάκι περιμετρικά του Άθωνα

Επίσκεψη στο νησί της Αμμουλιανής για ημερήσια εκδρομή

Χαλάρωση στις παραλίες Δρένια και Τρυπητή

Φαγητό σε ταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά

Με περίπου 129,2€ το άτομο, η Ουρανούπολη αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ηρεμία, καθαρές παραλίες και αυθεντική φιλοξενία.

*Οι τιμές για τη βενζίνη και τα διόδια έχουν υπολογιστεί για δύο άτομα με τη βοήθεια του vriskoapostasi.gr και οι τιμές σε ξενοδοχεία για 2 διανυκτερεύσεις (15/8-17/8) σε δίκλινο δωμάτιο έχουν υπολογιστεί μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κρατήσεων καταλυμάτων.