Γιατί κάθε ταξίδι αξίζει να φτάνει με ασφάλεια – Ένα κοινωνικό μήνυμα από την Interasco

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών, της ξεγνοιασιάς και των αγαπημένων προορισμών. Πίσω όμως από κάθε όμορφη στιγμή στον δρόμο, κρύβεται μια βασική προϋπόθεση: η ασφάλεια. Για την Interasco, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο υπηρεσία· είναι στάση ζωής. Είναι ένα μήνυμα σεβασμού προς τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους συνανθρώπους μας.

Η προετοιμασία του οχήματος πριν από κάθε ταξίδι, είτε αναχώρησης είτε επιστροφής, με έλεγχο λαδιών, φρένων, ελαστικών και φώτων, η σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας, και η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια. Αποφεύγοντας τη χρήση κινητού τηλεφώνου και αλκοόλ κατά την οδήγηση, και παραμένοντας συγκεντρωμένοι στον δρόμο, δείχνουμε σεβασμό προς τη ζωή όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

- Advertisement -

Η Interasco προτρέπει όλους τους οδηγούς να μην οδηγούν κουρασμένοι, να κάνουν συχνές στάσεις και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας, προστατεύοντας έτσι όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους συνανθρώπους τους. Η φροντίδα για τα παιδιά και τα κατοικίδια στο αυτοκίνητο ολοκληρώνει αυτό το πλαίσιο υπευθυνότητας.

Με τα πακέτα «Easy Drive Gold» και «Easy Drive Platinum», η Interasco προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να κινηθούν με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.