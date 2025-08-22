back to top
34.7 C
Athens
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιατί κάθε ταξίδι αξίζει να φτάνει με ασφάλεια – Ένα κοινωνικό μήνυμα από την Interasco

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αυτοκίνητο

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών, της ξεγνοιασιάς και των αγαπημένων προορισμών. Πίσω όμως από κάθε όμορφη στιγμή στον δρόμο, κρύβεται μια βασική προϋπόθεση: η ασφάλεια. Για την Interasco, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο υπηρεσία· είναι στάση ζωής. Είναι ένα μήνυμα σεβασμού προς τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους συνανθρώπους μας.

Η προετοιμασία του οχήματος πριν από κάθε ταξίδι, είτε αναχώρησης είτε επιστροφής, με έλεγχο λαδιών, φρένων, ελαστικών και φώτων, η σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας, και η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια. Αποφεύγοντας τη χρήση κινητού τηλεφώνου και αλκοόλ κατά την οδήγηση, και παραμένοντας συγκεντρωμένοι στον δρόμο, δείχνουμε σεβασμό προς τη ζωή όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

- Advertisement -

car with luggageΗ Interasco προτρέπει όλους τους οδηγούς να μην οδηγούν κουρασμένοι, να κάνουν συχνές στάσεις και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας, προστατεύοντας έτσι όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους συνανθρώπους τους. Η φροντίδα για τα παιδιά και τα κατοικίδια στο αυτοκίνητο ολοκληρώνει αυτό το πλαίσιο υπευθυνότητας.

Με τα πακέτα «Easy Drive Gold» και «Easy Drive Platinum», η Interasco προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να κινηθούν με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Allianz UK νέα πάροχος ασφάλισης αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen

Newsroom 3 -
Η πενταετής συνεργασία εκτείνεται σε όλες τις μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων του ομίλου, όπου συγκαταλέγονται οι Škoda, Audi, Seat και Cupra
Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η ΚΥΑ για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου

Newsroom 2 -
Δημοσιεύθηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των τριών Υπουργών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Κλιματικής Κρίσης
Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές: Oλιστική προσέγγιση ζητούν οι ΜμΕ

Newsroom 2 -
Υποχρεωτική έγινε η ασφάλιση αυτοκινήτων και επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ από την 1η Ιουνίου 2025, για φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια αυτοκινήτου για φυσικές καταστροφές. Κόστος, υποχρεώσεις, αποζημίωση

Newsroom 2 -
Από την 1η Ιουνίου του 2025, η κάλυψη για φυσικές καταστροφές γίνεται υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών – Ενίσχυση της ετοιμότητας συνιστά η ΕΑΕΕ

Newsroom 3 -
H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας ως βασικών πυλώνων της πολιτικής προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Η Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζει τις επιχειρήσεις και το καλοκαίρι

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα #ΜαζίΑσφαλώς, η Ορίζων Ασφαλιστική στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Διαβάστε περισσότερα

Έως 120 δόσεις για «κόκκινα» χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Newsroom 3 -
Υπουργικό σχέδιο περισσότερων δόσεων για οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με προκήρυξη διαγωνισμού για ιδιωτικές εταιρείες που θα συμβάλουν στην αποπληρωμή
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη θάλασσα με τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η ασφάλεια να συνδυάζεται με ευελιξία, ώστε κάθε ιδιοκτήτης σκάφους να βρίσκει το πρόγραμμα που του ταιριάζει
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών – Ενίσχυση της ετοιμότητας συνιστά η ΕΑΕΕ

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας ως βασικών πυλώνων της πολιτικής προστασίας
Λοιποί κλάδοι

Η Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζει τις επιχειρήσεις και το καλοκαίρι

Με το σύνθημα #ΜαζίΑσφαλώς, η Ορίζων Ασφαλιστική στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Κοινωνική Ασφάλιση

Έως 120 δόσεις για «κόκκινα» χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Υπουργικό σχέδιο περισσότερων δόσεων για οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με προκήρυξη διαγωνισμού για ιδιωτικές εταιρείες που θα συμβάλουν στην αποπληρωμή
Υγεία

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους: Τι δείχνουν τα στοιχεία πριν και μετά τον εμβολιασμό COVID-19

Eκτενής επιδημιολογική ανάλυση στην Περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας δεν εντόπισε αύξηση στα ποσοστά ΑΚΘ σε νέους ανθρώπους
Λοιποί κλάδοι

Ασφάλεια στη θάλασσα με τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η ασφάλεια να συνδυάζεται με ευελιξία, ώστε κάθε ιδιοκτήτης σκάφους να βρίσκει το πρόγραμμα που του ταιριάζει
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.