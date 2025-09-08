Γεωργιάδης από ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση είναι το σύστημα DRG

Τα DRGs ως σιωπηλή μεταρρύθμιση που αλλάζει το ΕΣΥ από τη βάση του χαρακτήρισε o υπουργός Υγείας σε εκδήλωση στη ΔΕΘ. Η εφαρμογή των Ομάδων Ομοειδών Διαγνώσεων φέρνει τεχνοκρατική αναβάθμιση στη Δημόσια Υγεία με διαφάνεια και αξιολόγηση, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη.

Η προσπάθεια νοικοκυρέματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε αρχίσει ήδη από την προηγούμενη θητεία του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Τότε, το 2013, ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την εισαγωγή των DRGs (Diagnosis Related Groups) και ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΕΚΝΥ. Παρά την κυβερνητική αλλαγή του 2015, η μεταρρύθμιση δεν καταργήθηκε, αν και δεν προωθήθηκε ουσιαστικά. Σήμερα, με πολιτική βούληση και τεχνογνωσία, η εφαρμογή των DRGs προχωρά μεθοδικά, όπως σημείωσε ο υπουργός αποτελώντας, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, μια βαθιά και ουσιαστική αλλαγή που δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά μετασχηματίζει τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικά ο υπουργός υποστήριξε ότι «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη που τα DRGs εφαρμόζονται επί των ημερών μου ως Υπουργός Υγείας. Είναι μια τεχνικά απαιτητική αλλά στρατηγικά κομβική μεταρρύθμιση».

Αξιολόγηση, διαφάνεια και αποδοτικότητα στη Δημόσια Υγεία

Με τα DRGs, κάθε ιατρική πράξη συνδέεται με συγκεκριμένα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια, επιτρέποντας αντικειμενική αξιολόγηση γιατρών, κλινικών και νοσοκομείων. Η απόδοση συνδέεται με τις αμοιβές, όπως ήδη εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Αυστραλία. Το ελληνικό ΕΣΥ, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε χωρίς σαφή εικόνα της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του, αποκτά πλέον πίνακες ελέγχου για κάθε νοσοκομείο, ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διοικητική αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα εντάσσεται στην παγκόσμια ελίτ των DRGs

Μόνο 36 χώρες στον κόσμο έχουν εφαρμόσει πλήρως το σύστημα DRG, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και η Αυστραλία. Η Ελλάδα εγκαταλείπει τις παρωχημένες λογικές επιδοματο-κεντρικής διαχείρισης και εντάσσεται δυναμικά σε αυτή την ελίτ κατηγορία, όπως περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, υιοθετώντας ένα μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα, διαφάνεια και τεχνοκρατική προσέγγιση.

Ηγεσία με συνέχεια και στρατηγικό όραμα

Ο κ.Γεωργιάδης τόνισε ότι, επιστρέφοντας στο Υπουργείο Υγείας δέκα χρόνια μετά την πρώτη του θητεία, επαναφέρει με συνέπεια τη μεταρρύθμιση των DRGs, την οποία χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη στον χώρο της υγείας. Παρότι δεν συνοδεύεται από εύκολο επικοινωνιακό αφήγημα, αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμα οφέλη. Μάλιστα ο υπουργός επισήμανε ότι δεν είναι απλώς εργαλείο αξιολόγησης, αλλά πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη Δημόσια Υγεία.

