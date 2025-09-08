back to top
26.2 C
Athens
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης από ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση είναι το σύστημα DRG

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Τα DRGs ως σιωπηλή μεταρρύθμιση που αλλάζει το ΕΣΥ από τη βάση του χαρακτήρισε o υπουργός Υγείας σε εκδήλωση στη ΔΕΘ. Η εφαρμογή των Ομάδων Ομοειδών Διαγνώσεων φέρνει τεχνοκρατική αναβάθμιση στη Δημόσια Υγεία με διαφάνεια και αξιολόγηση, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη.

Η προσπάθεια νοικοκυρέματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε αρχίσει ήδη από την προηγούμενη θητεία του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Τότε, το 2013, ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την εισαγωγή των DRGs (Diagnosis Related Groups) και ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΕΚΝΥ. Παρά την κυβερνητική αλλαγή του 2015, η μεταρρύθμιση δεν καταργήθηκε, αν και δεν προωθήθηκε ουσιαστικά. Σήμερα, με πολιτική βούληση και τεχνογνωσία, η εφαρμογή των DRGs προχωρά μεθοδικά, όπως σημείωσε ο υπουργός αποτελώντας, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, μια βαθιά και ουσιαστική αλλαγή που δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά μετασχηματίζει τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικά ο υπουργός υποστήριξε ότι «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη που τα DRGs εφαρμόζονται επί των ημερών μου ως Υπουργός Υγείας. Είναι μια τεχνικά απαιτητική αλλά στρατηγικά κομβική μεταρρύθμιση».

- Advertisement -

Αξιολόγηση, διαφάνεια και αποδοτικότητα στη Δημόσια Υγεία

Με τα DRGs, κάθε ιατρική πράξη συνδέεται με συγκεκριμένα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια, επιτρέποντας αντικειμενική αξιολόγηση γιατρών, κλινικών και νοσοκομείων. Η απόδοση συνδέεται με τις αμοιβές, όπως ήδη εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία και η Αυστραλία. Το ελληνικό ΕΣΥ, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε χωρίς σαφή εικόνα της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του, αποκτά πλέον πίνακες ελέγχου για κάθε νοσοκομείο, ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διοικητική αποτελεσματικότητα.

- Advertisement -

Η Ελλάδα εντάσσεται στην παγκόσμια ελίτ των DRGs

Μόνο 36 χώρες στον κόσμο έχουν εφαρμόσει πλήρως το σύστημα DRG, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και η Αυστραλία. Η Ελλάδα εγκαταλείπει τις παρωχημένες λογικές επιδοματο-κεντρικής διαχείρισης και εντάσσεται δυναμικά σε αυτή την ελίτ κατηγορία, όπως περιέγραψε ο υπουργός Υγείας,  υιοθετώντας ένα μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα, διαφάνεια και τεχνοκρατική προσέγγιση.

Ηγεσία με συνέχεια και στρατηγικό όραμα

Ο κ.Γεωργιάδης τόνισε ότι, επιστρέφοντας στο Υπουργείο Υγείας δέκα χρόνια μετά την πρώτη του θητεία, επαναφέρει με συνέπεια τη μεταρρύθμιση των DRGs, την οποία χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη στον χώρο της υγείας. Παρότι δεν συνοδεύεται από εύκολο επικοινωνιακό αφήγημα, αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμα οφέλη. Μάλιστα ο  υπουργός επισήμανε ότι δεν είναι απλώς εργαλείο αξιολόγησης, αλλά πολιτισμική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη Δημόσια Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

«Πρόσβαση για όλους: ψηφιακές λύσεις με ανθρώπινο πρόσωπο» παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτικής Προστασίας, την ΚΕΔΕ και το Παν. Πατρών, υλοποιεί νέα πλατφόρμα για την προστασία των ΑμεΑ
Διαβάστε περισσότερα

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Βίντεο

Newsroom 3 -
Το υπουργείο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση - Δείτε το βίντεο και τους σχετικούς πίνακες
Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο ΕΣΥ σε 2 χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι χωρίς αύξηση κρατικής χρηματοδότησης είναι αδύνατη ουσιαστική βελτίωση
Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ ανοίγει τον κύκλο εορτασμών του 2025

Newsroom 3 -
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και σημαντικές παρουσίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή τα εγκαίνια του περιπτέρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

«Πρόσβαση για όλους: ψηφιακές λύσεις με ανθρώπινο πρόσωπο» παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτικής Προστασίας, την ΚΕΔΕ και το Παν. Πατρών, υλοποιεί νέα πλατφόρμα για την προστασία των ΑμεΑ
Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο ΕΣΥ σε 2 χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι χωρίς αύξηση κρατικής χρηματοδότησης είναι αδύνατη ουσιαστική βελτίωση
Διαβάστε περισσότερα

Πώς στηρίζουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή στο σχολείο; Οι ειδικοί απαντούν

Newsroom 3 -
Η επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί συνέταξε έναν οδηγό που βοηθά γονείς-φροντιστές να υποστηρίξουν τα παιδιά αυτή τη μεταβατική περίοδο
Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε από τον Ευαγγελισμό η ψηφιοποίηση ιατρικών φακέλων

Newsroom 3 -
Καταγραφή και οργάνωση του ιατρικού ιστορικού εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή - Το εθνικό σχέδιο και οι ανάδοχοι
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

«Πρόσβαση για όλους: ψηφιακές λύσεις με ανθρώπινο πρόσωπο» παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη ΔΕΘ

Το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτικής Προστασίας, την ΚΕΔΕ και το Παν. Πατρών, υλοποιεί νέα πλατφόρμα για την προστασία των ΑμεΑ
Διεθνείς Ειδήσεις

RVS2025 – Howden Re: Οι παρανοήσεις της ασφαλιστικής αγοράς

Οι (αντ)ασφαλιστές στο Μόντε Κάρλο συνδέουν την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης με βασικά θέματα της αγοράς αλλά και ορισμένες παρανοήσεις
Εκπαίδευση

Mega Brokers – Karavias Undewriting Agency: Μέχρι 9/9 δεκτές συμμετοχές για εκπαίδευση στην ασφάλιση Airbnb

Μεγάλη η σημασία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από 1ης Οκτωβρίου 2025 δημιουργείται μια νέα αγορά
Επικαιρότητα

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Βίντεο

Το υπουργείο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση - Δείτε το βίντεο και τους σχετικούς πίνακες
Υγεία

Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο ΕΣΥ σε 2 χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι χωρίς αύξηση κρατικής χρηματοδότησης είναι αδύνατη ουσιαστική βελτίωση
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.