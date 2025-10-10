back to top
18.7 C
Athens
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Επίσκεψη του Dr. Mukadder Erdönmez στα γραφεία της HDI Global SE Hellas στην Αθήνα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Τις τελευταίες δύο ημέρες, τα γραφεία της HDI Global SE Hellas στην Αθήνα είχαν τη χαρά να φιλοξενήσουν τον Dr. Mukadder Erdönmez, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HDI Global SE, όπως αναφέρεται και σε ανάρτηση του Κωνσταντίνου Σεμερτζόγλου, Managing Director της HDI Ελλάδος, στο LinkedIn.

HDI Global SE Hellas, επίσκεψη Dr. Mukadder Erdönmez

- Advertisement -

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τοπική αγορά, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Η παρουσία του Dr. Erdönmez χαρακτηρίστηκε από έμπνευση και όραμα, ενώ η ηγεσία και η αφοσίωσή του στην ενίσχυση της συνεργασίας στις αγορές HDI αναδεικνύουν τη δυναμική και τον προσανατολισμό της εταιρείας προς την αριστεία.

- Advertisement -

Η ομάδα της HDI Global SE Hellas εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για τον χρόνο, τις πολύτιμες συζητήσεις και την ενθάρρυνση που παρείχε ο Dr. Erdönmez, δηλώνοντας ανυπομονησία για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής συνεργασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της στρατηγικής του Reale Group – Τι ειπώθηκε στην επίσκεψη του CEO στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
O ουσιαστικός διάλογος μεταξύ διοίκησης και στελεχών φέρεται να σηματοδοτεί νέα φάση συνεργασίας και ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Newsroom 3 -
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Διαβάστε περισσότερα

30 Χρόνια HDI Global SE, Hellas

Newsroom -
Η HDI Global SE, Hellas, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιβεβαιώνοντας διαχρονικά τη δέσμευσή της
Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, HDI Global Hellas: Η επιτυχία των 30 ετών είναι συλλογική

Newsroom -
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα, η HDI Global SE, Hellas γιόρτασε στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

To 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της ΕΘΕ έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Το #famc25 θα επικεντρωθεί στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets
Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά ταμεία και διασυνοριακή προοπτική: Το ελληνικό ενδιαφέρον στο 16ο Φόρουμ Κύπρου

Newsroom 3 -
Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη των multi-employer IORPs και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΠΑΤΕ ανοίγει τον διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – Ανοικτή συνάντηση την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πλέον ουσιαστικές πρωτοβουλίες διαλόγου των τελευταίων μηνών
Διαβάστε περισσότερα

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αποταμίευσης

Newsroom 3 -
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού - Δείτε τις ημερομηνίες
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

To 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της ΕΘΕ έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Το #famc25 θα επικεντρωθεί στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets
Editorial

Συνταξιοδοτικά ταμεία και διασυνοριακή προοπτική: Το ελληνικό ενδιαφέρον στο 16ο Φόρουμ Κύπρου

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη των multi-employer IORPs και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υδρόγειος Ασφαλιστική: «Η πρόληψη σώζει ζωές» – Ενημέρωση και κάλυψη για τον καρκίνο του μαστού

Η εταιρεία αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης
Θεσμικοί φορείς

Ξεκινά η συνεργασία υπουργείων και Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων – Πρωταγωνίστρια η Αυτοδιοίκηση

Ο Πρόεδρος του Δικτύου, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος κατέθεσε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Πολιτικής Προστασίας
Εκδηλώσεις

Ο ΣΠΑΤΕ ανοίγει τον διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – Ανοικτή συνάντηση την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πλέον ουσιαστικές πρωτοβουλίες διαλόγου των τελευταίων μηνών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.