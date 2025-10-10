Επίσκεψη του Dr. Mukadder Erdönmez στα γραφεία της HDI Global SE Hellas στην Αθήνα

Τις τελευταίες δύο ημέρες, τα γραφεία της HDI Global SE Hellas στην Αθήνα είχαν τη χαρά να φιλοξενήσουν τον Dr. Mukadder Erdönmez, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HDI Global SE, όπως αναφέρεται και σε ανάρτηση του Κωνσταντίνου Σεμερτζόγλου, Managing Director της HDI Ελλάδος, στο LinkedIn.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τοπική αγορά, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Η παρουσία του Dr. Erdönmez χαρακτηρίστηκε από έμπνευση και όραμα, ενώ η ηγεσία και η αφοσίωσή του στην ενίσχυση της συνεργασίας στις αγορές HDI αναδεικνύουν τη δυναμική και τον προσανατολισμό της εταιρείας προς την αριστεία.

Η ομάδα της HDI Global SE Hellas εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για τον χρόνο, τις πολύτιμες συζητήσεις και την ενθάρρυνση που παρείχε ο Dr. Erdönmez, δηλώνοντας ανυπομονησία για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής συνεργασίας.