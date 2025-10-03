back to top
Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι η Extra Assistance

Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι θα είναι από τη νέα αγωνιστική σεζόν (2025-2026) η Extra Assistance.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η νέα συνεργασία εγκαινιάζει μια πολλά υποσχόμενη συμμαχία, με κοινό όραμα την προαγωγή του αθλητισμού και την ανάδειξη των αξιών της ομαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης.

Με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σύγχρονα κέντρα επικοινωνίας, η Extra Assistance συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και αφοσίωση στον πελάτη. Η φιλοσοφία της στηρίζεται σε αξίες όπως η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η συνεχής βελτίωση, με στόχο να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών και να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε συνεργάτη και πελάτη.

Με σύνθημα «Η Ο… δική σας Βοήθεια», η Extra Assistance συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία, ανθρώπους και υποδομές, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της.

