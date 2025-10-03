Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι η Extra Assistance

Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι θα είναι από τη νέα αγωνιστική σεζόν (2025-2026) η Extra Assistance.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η νέα συνεργασία εγκαινιάζει μια πολλά υποσχόμενη συμμαχία, με κοινό όραμα την προαγωγή του αθλητισμού και την ανάδειξη των αξιών της ομαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης.

- Advertisement -

Με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σύγχρονα κέντρα επικοινωνίας, η Extra Assistance συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και αφοσίωση στον πελάτη. Η φιλοσοφία της στηρίζεται σε αξίες όπως η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η συνεχής βελτίωση, με στόχο να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών και να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε συνεργάτη και πελάτη.

Με σύνθημα «Η Ο… δική σας Βοήθεια», η Extra Assistance συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία, ανθρώπους και υποδομές, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της.