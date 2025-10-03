back to top
Επένδυση 50 εκατ. ευρώ για νέο ιατρικό εξοπλισμό σε 27 νοσοκομεία της Αττικής από την Περιφέρεια

Newsroom 3

Υγεία

Με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Αττική, υπογράφηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας η πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού σε 27 νοσοκομεία και μονάδες υγείας του Λεκανοπεδίου.

Σύγχρονος εξοπλισμός θα διατεθεί για καλύτερη φροντίδα των πολιτών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορά την απόκτηση 314 νέων μηχανημάτων και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, στεφανιογράφοι, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, ψηφιακοί μαστογράφοι, εξοπλισμός για ογκολογικούς ασθενείς και αναβαθμίσεις φυσικοθεραπευτηρίων.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

