Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ενισχύει τη διοικητική της ομάδα η Εθνική Ασφαλιστική

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της μετασχηματισμού και της περαιτέρω ενίσχυσης της εταιρικής της δομής, η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι ενδυναμώνει τη διοικητική της ομάδα με δύο νέα έμπειρα στελέχη.

Ο κ. Απόστολος Αϊλαμάκης, που αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής & Μετασχηματισμού (Chief Strategy & Transformation Officer), διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις στη MetLife EMEA. Στην πορεία του εκεί, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ηγήθηκε σημαντικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού και ανάπτυξης, σχεδίασε και υλοποίησε πολυκαναλική εμπορική στρατηγική σε πέντε χώρες του Κόλπου, ενώ εισήγαγε καινοτόμα ψηφιακά μοντέλα λειτουργίας που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα κερδοφορίας.

Στο νέο του ρόλο, ο κ. Αϊλαμάκης θα έχει την ευθύνη για τους τομείς Strategy & Market Intelligence, Continuous Improvement, Enterprise Project Management Office (EPMO), Digital & AI Strategy και Customer Value Management. Επισημαίνεται ότι οι τομείς αυτοί συγκροτούν τον πυρήνα της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής & Μετασχηματισμού, η οποία θα λειτουργεί ως καταλύτης για τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας, αλλά και ως φορέας καλλιέργειας μιας κουλτούρας ευελιξίας, καινοτομίας και πελατοκεντρικότητας.

Παράλληλα, ο κ. Αντώνης Δένδης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων. Διαθέτει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των Ομαδικών Ασφαλίσεων, με ηγετικούς ρόλους στη MetLife και στην NN Hellas, όπου διαχειρίστηκε σημαντικά χαρτοφυλάκια, υλοποίησε στρατηγικές πρωτοβουλίες και καθοδήγησε πολυμελείς ομάδες.

Η βαθιά γνώση του στον κλάδο, η εμπειρία στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών και συνεργατών, και η στρατηγική του σκέψη ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής στον τομέα των Ομαδικών Ζωής & Υγείας και των Συνταξιοδοτικών, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης δήλωσε σχετικά: «Στην Εθνική Ασφαλιστική προχωράμε με συνέπεια τον στρατηγικό μας μετασχηματισμό, με στόχο να δημιουργήσουμε μια εταιρεία πρότυπο που θα καθορίζει τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η συνεργασία των νέων στελεχών με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας δίνει νέα ώθηση τόσο στον μετασχηματισμό όσο και στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η ένταξη του κ. Αϊλαμάκη και του κ. Δένδη ενισχύει ουσιαστικά τη διοικητική μας δομή και τις δυνατότητές μας να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε στρατηγικές που εισάγουν καινοτομία και προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

