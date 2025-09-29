back to top
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Έλλειψη στελεχών και νέο ασφαλιστικό: καμπανάκι για την ασφαλιστική αγορά στο συνέδριο της ΠΑΕΛΟ

Εκδηλώσεις

Η έλλειψη στελεχών και οι ανατροπές στο ασφαλιστικό αναδείχθηκαν ως δύο κρίσιμοι παράγοντες που θα καθορίσουν τις ισορροπίες στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια την ασφαλιστική αγορά, στο πλαίσιο του 3rd Business & Accounting Conference της ΠΑΕΛΟ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο ΕΒΕΑ.

Panel III, 3rd Business & Accounting Conference, ΠΑΕΛΟ, photo credits: Kalyvas Panagiotis, ClicknShoot

Στο Panel III: «Ανθρώπινο Δυναμικό – Ασφαλιστικό, Αξιολόγηση και Έλλειψη Στελεχών», οι παρεμβάσεις των ομιλητών ανέδειξαν άμεσα ζητήματα που συνδέονται με τον ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών ως εργοδοτών, αλλά και ως παρόχων λύσεων προς τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, αναφέρθηκε στις προκλήσεις του δημογραφικού και στη δυσκολία κάλυψης χιλιάδων κενών θέσεων, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι και τα υψηλά εξειδικευμένα στελέχη. Επισήμανε πως η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος θα εξαρτηθεί από το αν η νέα γενιά καταφέρει να βρει δουλειές και να συνεισφέρει, αφήνοντας να εννοηθεί πως το βάρος θα μετατοπίζεται σταδιακά και προς την ιδιωτική ασφάλιση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρης Πανόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη η εκπαίδευση να συνδεθεί με την αγορά, με προγράμματα που να δίνουν ευκαιρίες εργασίας ήδη από το πανεπιστήμιο. Η HR consultant Κωνσταντίνα Μπουρούνη ανέδειξε ότι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν μπορεί να είναι αποσπασματική αλλά οφείλει να αποτελεί στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων, διαφορετικά το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού θα διαιωνίζεται. Για την ασφαλιστική αγορά, όπου η ζήτηση για αναλογιστές, στελέχη risk management και ψηφιακούς ειδικούς είναι ιδιαίτερα αυξημένη, η επένδυση στο ταλέντο και η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται σε ζήτημα επιβίωσης.

Η τοποθέτηση της CEO της Edenred Μαρίας Βερούχη έφερε στο προσκήνιο συγκεκριμένα στοιχεία που ενισχύουν τον προβληματισμό. Όπως είπε, σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν και να διατηρήσουν προσωπικό, ενώ το ποσοστό αποχωρήσεων έφτασε το 25% το 2024. Η ίδια επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον μισθό, αλλά το συνολικό πακέτο αποδοχών και παροχών, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία των employee benefits και των ομαδικών ασφαλιστηρίων προγραμμάτων. Η πρακτική αυτή, που σε χώρες όπως η Γαλλία εφαρμόζεται με ευελιξία, μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικό εργαλείο για τη συγκράτηση προσωπικού, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο πεδίο ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου Γιώργος Παππάς στάθηκε στις συνέπειες του brain drain και στο αυξανόμενο φαινόμενο της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Όπως ανέφερε, 8 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν εργαζόμενους με τις ικανότητες που χρειάζονται, με αποτέλεσμα η αγορά να βρίσκεται σε διαρκή ασφυξία. Η επένδυση σε soft skills, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η κριτική σκέψη, θεωρείται απαραίτητη για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ομάδων και να δημιουργηθεί υπεραξία.

Το συμπέρασμα για την ασφαλιστική αγορά είναι σαφές. Το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος θα εξαρτηθεί από την απασχόληση και το δημογραφικό, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών και υγειονομικών προγραμμάτων. Η έλλειψη στελεχών πλήττει ήδη τις ασφαλιστικές εταιρείες, που καλούνται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ την ίδια στιγμή οι πελάτες-επιχειρήσεις ζητούν λύσεις για τα δικά τους προβλήματα διακράτησης εργαζομένων. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ομαδικά προγράμματα και οι ευέλικτες παροχές δεν είναι απλώς μια συμπληρωματική υπηρεσία αλλά αναδεικνύονται σε στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδο.

 

Photo credits: Kalyvas Panagiotis, ClicknShoot

