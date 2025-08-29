ΕΕΘ: Ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε ο πρόεδρος Κ. Μερελής στον πρωθυπουργό

Ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων για θέματα υψίστης σημασίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα γενικότερα, κατέθεσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) Κυριάκος Μερελής στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ετήσιας προγραμματισμένης σύσκεψης με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Το ΕΕΘ, ως εκπρόσωπος των 57.000 μελών του και 168 διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις για μείωση των φορολογικών βαρών και ενίσχυση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, όπως και για θέματα που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη Θεσσαλονίκη.

Στο οκτώ σελίδων υπόμνημά του το ΕΕΘ κατέθεσε μεταξύ άλλων προτάσεις για τα εξής:

Αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη δίκαιη φορολόγηση, τη βιωσιμότητα και την τόνωση της απασχόλησης.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ατομικών επιχειρήσεων.

Νέα φορολογική κλίμακα για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες , ατομικές επιχειρήσεις και μισθωτούς με βάση τα καθαρά κέρδη.

Άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 50.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ: Προτάθηκε η μείωση του ΦΠΑ ανά συντελεστή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από 24% σε 21%, από 13% σε 11% και από 6% σε 5%, με ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων.

Δημιουργία ρύθμισης σε 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: Η ρύθμιση να ενεργοποιείται με την προκαταβολή 5% επί της συνολικής οφειλής εξαιρουμένων των προσαυξήσεων. Με την επικύρωση των ρυθμίσεων να πραγματοποιείτε άρση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης που έχουν επιβληθεί.

Αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 24 που είναι σήμερα σε 36, με επιτόκιο 3% και άρση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Προστασία της επαγγελματικής στέγης στο προ μνημονίων πλαίσιο (ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 12 έτη με δικαίωμα εκ μέρους του μισθωτή τετραετούς παράτασης).

Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα, για την εκπλήρωση των παγίων επαγγελματικών τους αναγκών.

Μείωση μη μισθολογικού κόστους

Ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως οικονομικού κέντρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης:

Επιτάχυνση των έργων υποδομής (Επέκταση Μετρό, Περιφερειακή Οδός-FlyOver, Λιμάνι), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη μείωση του κόστους μεταφορών και την ενίσχυση της εμπορευματικής κίνησης.

Πλήρης αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως βασικής πύλης εισόδου-εξόδου για τα Βαλκάνια, με επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες.

Περαιτέρω αναβάθμισή της ΔΕΘ σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, που θα προσελκύει επενδύσεις και θα ενισχύει την εξωστρέφεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μετεγκατάσταση του κύριου όγκου των κατασκευών της εκτός κέντρου και στον υπάρχοντα χώρο να γίνει ένα τεράστιο Μητροπολιτικό Πάρκο που το έχει ανάγκη η πόλη.

Ολοκλήρωση της μετατροπής του πρώην στρατοπέδου Γκόνου σε Επιχειρηματικό πάρκο και εμπορευματικό κέντρο (logistics). Το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών. Παράλληλα, θα συμβάλει στον στόχο να καταστεί η Θεσσαλονίκη διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατέθεσε επίσης προτάσεις για επίλυση του προβλήματος του ενεργειακού κόστους, για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε προγράμματα χρηματοδότησης και δανεισμό, για τη απλοποίηση της γραφειοκρατίας και την σταθερότητα του νομικού πλαισίου, για την ενίσχυση της πρόσβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ταυτόχρονη επιδότηση των επαγγελματιών για την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων, για την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκότητας με την αγορά εργασίας, για την προώθηση της Καινοτομίας και της Έρευνας και για την ενίσχυση του Τουρισμού και του Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.

«Οι προτάσεις που καταθέσαμε στον πρωθυπουργό είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, και κυρίως θα ενισχύσουν σημαντικά την αγορά, την επιχειρηματικότητα και τα μέλη μας ελεύθερους επαγγελματίες» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ. «Θεωρούμε ότι στη μετά μνημονίων εποχή κάποια μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα πρέπει να επανεξεταστούν για τη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θέσαμε και την ατζέντα των θεμάτων της πόλης μας τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών που θα εφαρμοστούν. Μια δυνατή και ενισχυμένη Θεσσαλονίκη σημαίνει δυνατή και ενισχυμένη Ελλάδα».