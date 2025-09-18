back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Newsroom 3

Επαγγελματικά Ταμεία

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις στις ιδιόκτητες μονάδες της Affidea σε όλη την Ελλάδα, μέχρι το τέλος του έτους.

Η συμμετοχή τους καλύπτεται πλήρως από την Affidea, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στο πλαίσιο των 20 χρόνων συνεργασίας της με τον Οργανισμό.

Η προσφορά αφορά αποκλειστικά τις ιδιόκτητες μονάδες και δεν ισχύει για τα κέντρα που λειτουργούν μέσω δικαιόχρησης. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν με παραπεμπτικό του ΕΔΟΕΑΠ για να επωφεληθούν της πρωτοβουλίας.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Affidea στην υποστήριξη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ και τη μακρόχρονη συνεργασία των δύο πλευρών.

