ΔΕΘ: Η αξιοπρεπής διαβίωση στο επίκεντρο ασφαλιστικών και άλλων διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος

Eιδική, στοχευμένη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και αυξήσεις στα επιδόματα και στις συντάξεις τους διεκδικεί η ΕΣΑμεΑ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει των εξαγγελιών της Κυβέρνησης στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Στην αναλυτική επιστολή τους αναφέρουν:

- Advertisement -

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό το δραματικό κύμα ακρίβειας στα προϊόντα, την ενέργεια, τα καύσιμα κ.α., που καθιστά αδύνατη ακόμα και την κάλυψη των βασικών καθημερινών τους αναγκών, εάν ληφθούν υπόψη οι χαμηλές συντάξεις τους και τα πολύ χαμηλά τους επιδόματα και το δυσβάστακτο πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία/ χρόνια/ σπάνια πάθησή τους.

Η συμπερίληψη μέτρων για να υπάρξει ολοκληρωμένη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, μέσω ενός συνολικού πλαισίου συνδυαστικών οικονομικών μέτρων, το οποίο θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου, είναι πλέον ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.

- Advertisement -

Μεταξύ άλλων η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί:

Διαβίωση με αξιοπρέπεια, με αύξηση αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων, κατάργηση της διακοπής του επιδόματος αναπηρίας όταν το άτομο με αναπηρία καταφέρει να εργαστεί, κατάργηση της διακοπής των επιδομάτων αναπηρίας των ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με αναπηρία όταν τους χορηγηθεί σύνταξη των θανόντων γονέων τους, καθώς και σε άτομα με αναπηρία που ζουν σε οικοτροφεία και ιδρύματα, προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε άτομα με αναπηρία ή στα πρόσωπα που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με βαριές αναπηρίες, συμπερίληψη σε κάθε Πρόγραμμα της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης, ουσιαστική αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για τη Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, προς και από τις μονάδες αιμοκάθαρσης και τις μονάδες μετάγγισης αίματος, γενναία επιδότηση ενοικίου, επαναφορά στον Κρατικό Προϋπολογισμό, του κωδικού του προγράμματος διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος κ.α.

Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά θέματα: Αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της εθνικής σύνταξης, ώστε να μην εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων συνταξιοδότησης γονέων/συζύγων/αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, αποκατάσταση αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με κατάργηση των μνημονιακών νόμων και απόδοση σε αυτούς της 13ης και 14ης σύνταξης, απαλοιφή του όρου «ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα» από τις γνωματεύσεις, επαναφορά ΕΚΑΣ, τιμητική σύνταξη στη μητέρα παιδιού με αναπηρία κ.α.

Πολιτικές Απασχόλησης: Αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στο εργατικό δυναμικό της χώρας μέσω της άρσης των υφιστάμενων εμποδίων και της εφαρμογής θετικών μέτρων δράσης, με τη θέσπιση και εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις», κ.α.

Φορολογικά θέματα: Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, μηδενικό ΦΠΑ για τα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης κ.α.

Πολιτικές κοινωνικής στήριξης: Καθολική εφαρμογή του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού και αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας μέσω έγκαιρης και σαφούς χρηματοδότησης, θεσμοθέτησ των Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης υπό την ευθύνη των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, επέκταση της εφαρμογής της Κάρτας Αναπηρίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και το Ευρωπαϊκό Δελτίο Στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία σε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες κ.α.

Πολιτικές υγείας: Διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας και στελέχωση όλων με επαρκές εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θέσπιση και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής Αποκατάστασης, άμεση επίλυση των προβλημάτων της κατ’ οίκον διανομής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) με δημιουργία περισσοτέρων Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα και ουσιαστική στελέχωσή τους, αναβάθμιση και στελέχωση των μεταμοσχευτικών κέντρων, διασφάλιση της επάρκειας αίματος κ.α.

Πολιτικές Εκπαίδευσης: Τολμηρή, βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης κ.α.

Θέματα προσβάσιμων μεταφορών: Ολοκλήρωση της πολιτικής για την εφαρμογή της ενιαίας κάρτας για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων των ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς διοδίων, διασφάλιση προσβασιμότητας υπεραστικών συγκοινωνιών και ΤΑΧΙ και βελτίωση της προσβασιμότητας όλου του μεταφορικού δικτύου κ.α.