Deloitte FSI Predictions 2025: 8 προβλέψεις που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Tις κυριότερες διεθνείς τάσεις που προβλέπεται να επηρεάσουν φέτος τα τραπεζικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους επενδυτικούς οργανισμούς και τον κλάδο των ακινήτων, καταγράφει μελέτη της Deloitte.

Οι προβλέψεις βασίζονται στην αγορά των ΗΠΑ, ωστόσο οι εξελίξεις αφορούν και τις διεθνείς αγορές – μεταξύ αυτών και την ελληνική.

Σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών και κοινωνικών μεταβολών, οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου καλούνται να υιοθετήσουν στρατηγικές πρόληψης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταβαίνοντας από έναν παθητικό ρόλο αντίδρασης στις αλλαγές, σε έναν ενεργό ρόλο διαμόρφωσής τους.

Αναλυτικά, οι 8 βασικές προβλέψεις:

1. Τα πολυτραπεζικά δίκτυα κωδικοποίησης δεδομένων (tokenization) μπορούν να βελτιώσουν τις διασυνοριακές πληρωμές, κάνοντάς τις ταχύτερες και οικονομικότερες. Τα κόστη συναλλαγών και οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία πληρωμών συχνά επιβαρύνουν τις τραπεζικές σχέσεις με τους πελάτες, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει.

2. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους με παρεμβάσεις στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού. Οι τράπεζες που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουν τις αστοχίες στην ανάπτυξη λογισμικού προβλέπεται να εξοικονομήσουν πολύ σημαντικά κόστη έως το 2028.

3. Οι ασφαλιστικές γενικών κλάδων θα μπορούν να μειώσουν, σε μεγάλο βαθμό, τον κίνδυνο ασφαλιστικής απάτης. Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εντοπισμό δόλιων συμπεριφορών κατά τη διαδικασία αποζημίωσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη ζημίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

4. Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου βάσει χρέωσης μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών σε μια λογική «πρόβλεψης και πρόληψης». Η εποχή όπου η εκτίμηση του κινδύνου γινόταν εκ των υστέρων φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Οι ασφαλιστές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να προστατέψουν τους πελάτες τους πριν προκύψουν ζημίες.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

