Deloitte Ελλάδος: O Νίκος Κουτσογιάννης Finance Transformation Leader

Deloitte Ελλάδος υποδέχεται στο στελεχιακό δυναμικό της τον Νίκο Κουτσογιάννη ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος Finance Transformation. Στον νέο του ρόλο, θα παρέχει υπηρεσίες αναβάθμισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών, ώστε η Οικονομική Διεύθυνση να εξελιχθεί σε ουσιαστικό σύμβουλο του επιχειρείν με στρατηγικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Η Deloitte επενδύει στη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών Finance Transformation, στοχεύοντας η λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης να βασίζεται σε μοντέλα που συνδυάζουν καινοτομία, αποδοτικότητα και προληπτική στρατηγική διοίκηση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας σε κάθε στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του Finance, ο Νίκος διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις επενδύσεις και τους μεγάλους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς. Έχει διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες στρατηγικές πρωτοβουλίες και αναγνωρίστηκε ως “CFO of the Year” το 2019 και το 2020 από το CFO Magazine. 

Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Group CFO & COO σε Venture Capital Fund, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία άνω των €250 εκατ. και περισσότερες από 23 εταιρείες σε πέντε χώρες.

