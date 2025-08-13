back to top
Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Newsroom 3

Δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα λόγω των πυρκαγιών που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αχαΐα έχουν διακομιστεί από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ συνολικά 14 περιστατικά, εκ των οποίων τα 9 στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Πρόκειται για έναν πολίτη με ελαφριά εγκαύματα και έναν πυροσβέστη με συμπτώματα αδυναμίας, έναν κατακεκλιμένο και έξι αναπνευστικά. Τρία περιστατικά διακομίστηκαν σε κοντινά Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία, ενώ δύο περιστατικά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας.

Επίσης 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες πολίτες προσήλθαν με δικά τους μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών κατά την χθεσινή εφημερία για να ζητήσουν βοήθεια και αποχώρησαν αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς, στην Πρέβεζα, από το ΕΚΑΒ έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά, 7 από αυτούς με αναπνευστικά προβλήματα. Στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, υγειονομική βοήθεια έλαβαν 22 πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας με εγκαύματα. Mέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 24 περιστατικά, ανάμεσά στους οποίους και ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα.

