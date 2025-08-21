Crios Escapes: Απόδραση απ’ την Πάρο στο Αιγαίο που ονειρεύεστε

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε τις κρυμμένες σπηλιές και τις απομακρυσμένες, παραδεισένιες παραλίες του Αιγαίου από ένα ιδιωτικό σκάφος;
Αυτό το καλοκαίρι, αφήστε την Crios Escapes να σας οδηγήσει σε κρυφούς όρμους, σμαραγδένια νερά κι αξέχαστες εμπειρίες στα ανοιχτά της Πάρου.
Με σημείο αναχώρησης το Crios Paros Beach Bar, η θαλασσινή περιπέτεια ξεκινά πάνω σε δύο premium ιδιωτικά σκαφή:
- Το πολυτελές γιοτ 13 μέτρων PANDAI είναι ιδανικό για έως 10 φιλοξενούμενους. Χαλαρώστε στο ευρύχωρο κατάστρωμα ή στο lounge ενώ ο έμπειρος skipper σάς ταξιδεύει σε μυστικά μέρη της Πάρου και τις Αντιπάρου, προσβάσιμα μόνο από τη θάλασσα.
- Το φουσκωτό PORTICO, με μήκος 12 μέτρα, φιλοξενεί άνετα 9 επισκέπτες και εκτελεί κρουαζιέρες στα δικά τους μέτρα, γύρω από την Πάρο αλλά και τη Μύκονο.
Είτε αναζητάτε την περιπέτεια ενός island-hopping είτε τη γαλήνη ενός ηλιοβασιλέματος εν πλω, η Crios Escapes δημιουργεί για σας την εμπειρία που ονειρεύεστε και θα κρατήσετε μαζί σας για πάντα.
Για κρατήσεις:
- Email: reservations@pandaicruises.com, info@porticocruises.com
- Τηλ.: +30 6974 788782, +30 6977 440264, +30 6989 000555
- Instagram: criosparos.escapes