Crios Escapes: Απόδραση απ’ την Πάρο στο Αιγαίο που ονειρεύεστε

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε τις κρυμμένες σπηλιές και τις απομακρυσμένες, παραδεισένιες παραλίες του Αιγαίου από ένα ιδιωτικό σκάφος;

Αυτό το καλοκαίρι, αφήστε την Crios Escapes να σας οδηγήσει σε κρυφούς όρμους, σμαραγδένια νερά κι αξέχαστες εμπειρίες στα ανοιχτά της Πάρου.

Με σημείο αναχώρησης το Crios Paros Beach Bar, η θαλασσινή περιπέτεια ξεκινά πάνω σε δύο premium ιδιωτικά σκαφή:

Το πολυτελές γιοτ 13 μέτρων PANDAI είναι ιδανικό για έως 10 φιλοξενούμενους. Χαλαρώστε στο ευρύχωρο κατάστρωμα ή στο lounge ενώ ο έμπειρος skipper σάς ταξιδεύει σε μυστικά μέρη της Πάρου και τις Αντιπάρου, προσβάσιμα μόνο από τη θάλασσα.

Το φουσκωτό PORTICO, με μήκος 12 μέτρα, φιλοξενεί άνετα 9 επισκέπτες και εκτελεί κρουαζιέρες στα δικά τους μέτρα, γύρω από την Πάρο αλλά και τη Μύκονο.

Είτε αναζητάτε την περιπέτεια ενός island-hopping είτε τη γαλήνη ενός ηλιοβασιλέματος εν πλω, η Crios Escapes δημιουργεί για σας την εμπειρία που ονειρεύεστε και θα κρατήσετε μαζί σας για πάντα.

Για κρατήσεις: