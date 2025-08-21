back to top
28.5 C
Athens
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Crios Escapes: Απόδραση απ’ την Πάρο στο Αιγαίο που ονειρεύεστε

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε τις κρυμμένες σπηλιές και τις απομακρυσμένες, παραδεισένιες παραλίες του Αιγαίου από ένα ιδιωτικό σκάφος;

- Advertisement -

Αυτό το καλοκαίρι, αφήστε την Crios Escapes να σας οδηγήσει σε κρυφούς όρμους, σμαραγδένια νερά κι αξέχαστες εμπειρίες στα ανοιχτά της Πάρου.

- Advertisement -

Με σημείο αναχώρησης το Crios Paros Beach Bar, η θαλασσινή περιπέτεια ξεκινά πάνω σε δύο premium ιδιωτικά σκαφή:

  • Το πολυτελές γιοτ 13 μέτρων PANDAI είναι ιδανικό για έως 10 φιλοξενούμενους. Χαλαρώστε στο ευρύχωρο κατάστρωμα ή στο lounge ενώ ο έμπειρος skipper σάς ταξιδεύει σε μυστικά μέρη της Πάρου και τις Αντιπάρου, προσβάσιμα μόνο από τη θάλασσα.
  • Το φουσκωτό PORTICO, με μήκος 12 μέτρα, φιλοξενεί άνετα 9 επισκέπτες και εκτελεί κρουαζιέρες στα δικά τους μέτρα, γύρω από την Πάρο αλλά και τη Μύκονο.

Είτε αναζητάτε την περιπέτεια ενός island-hopping είτε τη γαλήνη ενός ηλιοβασιλέματος εν πλω, η Crios Escapes δημιουργεί για σας την εμπειρία που ονειρεύεστε και θα κρατήσετε μαζί σας για πάντα.

Για κρατήσεις:

  • Email: reservations@pandaicruises.com, info@porticocruises.com
  • Τηλ.: +30 6974 788782, +30 6977 440264, +30 6989 000555
  • Instagram: criosparos.escapes

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ασφαλής κρουαζιέρα, με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και ένα βραβείο!

Newsroom 2 -
Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού» έλαβε ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τις υπηρεσίες που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στην Κρουαζιέρα.  
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η «επόμενη μέρα» μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άρτα και Φιλιππιάδα

Newsroom 3 -
Η επίσκεψη του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στην περιοχή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές
Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα drones του ΑΔΜΗΕ συνέβαλαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Αττική και Πρέβεζα

Newsroom 3 -
Με τη διάθεση πολύτιμων πληροφοριών σε αντίξοες συνθήκες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει πως συνδράμει την ανθεκτικότητα του συστήματος και το έργο της Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε περισσότερα

Compare the Market AU: Ψηλά η Ελλάδα στους προορισμούς κρουαζιέρας – Ποιο λιμάνι της προηγείται;

Newsroom 3 -
Νέα έρευνα της Compare the Market Australia αποκαλύπτει τα καλύτερα λιμάνια για κρουαζιέρες παγκοσμίως - και η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Η ΕΥΡΩΠΗ Holdings συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση με πλήρη θεματολογία

Μετά από μια χρονιά σημαντικών επιδόσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings προχωρά στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Αυγούστου 2025
Υγεία

Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ: Παρεμβάσεις για τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα

Η Θ. Καρποδίνη προειδοποίησε για κυρώσεις στα διαγνωστικά - Η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων και το νέο σύστημα ελέγχου κατά της διαφθοράς
Ζωή / Υγεία

Infotrust – VIDAVO: Το tele-underwriting ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική ασφάλιση

Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον κλάδο, που διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με ώριμες αγορές
Εκπαίδευση

Τα παιδιά μαθαίνουν και τη νέα σχολική χρονιά πώς να χαίρονται με ασφάλεια το νερό

Συνεχίζεται τη νέα σχολική χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Επικαιρότητα

Η «επόμενη μέρα» μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άρτα και Φιλιππιάδα

Η επίσκεψη του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στην περιοχή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.