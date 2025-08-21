Compare the Market AU: Ψηλά η Ελλάδα στους προορισμούς κρουαζιέρας – Ποιο λιμάνι της προηγείται;

Νέα έρευνα της Compare the Market Australia αποκαλύπτει τα καλύτερα λιμάνια για κρουαζιέρες παγκοσμίως – και η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Συγκεκριμένα, το λιμάνι της Κέρκυρας κατατάσσεται ανάμεσα στα 20 κορυφαία λιμάνια του κόσμου για κρουαζιέρες, ενώ οι ελληνικοί προορισμοί συνεχίζουν να είναι δημοφιλείς για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες στη θάλασσα.

Τα κορυφαία λιμάνια για κρουαζιέρες παγκοσμίως:

- Advertisement -

Λιμάνι Mina Rashid, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Το λιμάνι με την καλύτερη βαθμολογία στον κόσμο (6.66). Λιμάνι του Βικτώρια, Καναδάς – 2ο στην κατάταξη, με 709,042 επιβάτες και βαθμολογία 4.4. Λιμάνι του Κεμπέκ, Καναδάς – 3ο στην κατάταξη, με την υψηλότερη βαθμολογία (4.7) ανάμεσα στα λιμάνια κρουαζιέρας.

Τα κορυφαία ελληνικά λιμάνια για κρουαζιέρες:

Λιμάνι Κέρκυρας – Με 679,681 επιβάτες το χρόνο, το λιμάνι της Κέρκυρας κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες για τους επισκέπτες.

– Με 679,681 επιβάτες το χρόνο, το λιμάνι της Κέρκυρας κατατάσσεται στην 19η θέση παγκοσμίως, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Λιμάνι Πειραιά – Το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στην Ελλάδα με 1.055.559 επιβάτες, κατατάσσεται στην 36η θέση, με υψηλές κριτικές και προσιτές τιμές για ταξί και εισιτήρια.

– Το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στην Ελλάδα με 1.055.559 επιβάτες, κατατάσσεται στην 36η θέση, με υψηλές κριτικές και προσιτές τιμές για ταξί και εισιτήρια. Λιμάνι Ηρακλείου – Με 181,693 επιβάτες, κατατάσσεται στην 43η θέση παγκοσμίως και προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εξερεύνηση των τοπικών ομορφιών.

Με δεδομένο ότι τα λιμάνια στην Ευρώπη, όπως της Ιταλίας και της Ισπανίας, διατηρούν την υψηλή τους θέση λόγω της διασύνδεσης και του ιστορικού τους, σημειώνει η Compare the Market Australia, ο Πειραιάς προσφέρει πιο προσιτές υπηρεσίες και μικρότερο κόστος για τον ταξιδιώτη. Επίσης, το λιμάνι του Πειραιά ξεχωρίζει για τη χαμηλή ετήσια βροχόπτωση (705mm), που επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα.

- Advertisement -

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Compare the Market Australia: Κορυφαία Λιμάνια Κρουαζιέρας στον Κόσμο.

Πηγή: banks.com.gr