25 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Citi Wealth: Η αισιοδοξία επικρατεί στα family offices

Newsroom 3

Την 2025 Global Family Office Report δημοσιεύει η Citi Wealth, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο σκέψης και τις συμπεριφορές των family offices.

Η έκθεση συντάχθηκε από το Global Family Office της Citi Wealth, το οποίο συνεργάζεται με πάνω από 1.800 family offices παγκοσμίως.

Εν μέσω αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, η έκθεση της Citi Wealth διερευνά ζητήματα όπως το επενδυτικό κλίμα, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές.

Τα ευρήματα της έκθεσης βασίζονται σε μια ετήσια έρευνα, στην οποία συμμετείχε αριθμός ρεκόρ 346 ερωτηθέντων από 45 χώρες.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, παρουσιάζει πώς έχουν αλλάξει οι προσδοκίες και οι στρατηγικές των επενδυτών μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Βασικά θέματα που αναδεικνύει η έκθεση:

• Η αποφασιστικότητα των επενδυτών παραμένει: Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, με τα family offices να μην αναλαμβάνουν σημαντικά νέα ρίσκα και να προχωρούν σε λιγότερες αλλαγές θέσεων σε σχέση με πέρυσι, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο της εμπορικής πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ όσων προχώρησαν σε αλλαγές θέσεων κυριάρχησαν οι bullish επενδυτές.

• Αισιόδοξες προοπτικές: Τα family offices βλέπουν με αισιοδοξία τις 12μηνες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους, παρά τη διάσταση απόψεων που παρατηρείται σχετικά με το ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο των αποδόσεων. Τα μέτρα απορρύθμισης που πιθανώς να λάβουν οι ΗΠΑ, οι μειώσεις των επιτοκίων και η πρόοδος που σημειώνει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγήσουν το θετικό κλίμα, σημειώνει η έκθεση.

• Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου η απάντηση στην αστάθεια της αγοράς: Οι ανακοινώσεις των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ πυροδότησαν γρήγορες και υπολογισμένες προσαρμογές των χαρτοφυλακίων που στόχο είχαν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με το 39% των family offices να προκρίνουν την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τα family offices στράφηκαν επίσης σε αμυντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών περιοχών, υιοθετώντας παράλληλα στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

• Ισχυρή δέσμευση για άμεσες επενδύσεις: Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε άμεσες επενδύσεις. Από αυτούς, 4 στους 10 δήλωσαν ότι είχαν αυξήσει ή αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητά τους τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να επιλέγουν επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αποδόσεις.

• Γεωπολιτικές ανησυχίες: Οι παγκόσμιες εμπορικές διαμάχες αναδείχθηκαν ως η κορυφαία ανησυχία (60%) για τα family offices, ενώ ακολουθούν οι εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας (43%) και η αναζωπύρωση του πληθωρισμού (37%). Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να προσελκύσουν κεφάλαια τροφοδοτούν το ενδιαφέρον των family offices σε ό,τι αφορά στην κατάλληλη τοποθέτηση κεφαλαίων. Παράλληλα, οδηγούν σε αναθεώρηση τα σχέδια των family offices και των μελών των οικογενειών που αντιπροσωπεύουν σε ό,τι αφορά στην επιλογή χώρας κατοικίας και τοποθέτησης των κεφαλαίων τους.

• Κενά στην επαγγελματοποίηση- διακυβέρνηση των family offices: Ενώ τα family offices έχουν σημειώσει πρόοδο στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην επενδυτική τους λειτουργίας, απαιτείται περισσότερη βελτίωση στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, την κυβερνοασφάλεια και τον σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας, αναφέρει η έκθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

