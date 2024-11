Aviation-Event 2024 SOF/29-11:  Ημέρα ορόσημο, 1ο Διεθνές Αεροπορικό Συνέδριο του Aviation Event στην Σόφια, τι θα συζητηθεί

της Ελενας Ερμείδου

Το Aviation-Event και το Aviation-Event 2024 SOF σε συνεργασία με το Αεροδρόμιο της Σόφιας, (Sofia International Airport, SOF) σε μία στιγμή ορόσημο για τον κλάδο των αερομεταφορών διοργανώνει το 1o διεθνές αεροπορικό συνέδριο που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Σόφια της Βουλγαρίας. Το συνέδριο με θέμα “Navigating the Green Skies: Integrating Sustainable Aviation and Digital Transformation in Airport Operations.” που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2024 στο ξενοδοχείο HILTON SOFIA θα φέρει κοντά τους κορυφαίους του κλάδου, που όπως και τα δύο προηγούμενα στο Cluj – Napoca /Ρουμανία και στο Chisinau/Μολδαβία θα θέσει θεμέλια για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αερομεταφορών, βελτιώνοντας την συμβολή τους απέναντι στην οικονομία και την κοινωνία.

Στα μεγαλύτερα ονόματα του συνεδρίου η Ιωάννα Παπαδοπούλου -Διεθνές Αερολιμένας Αθηνών

Την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων του κλάδου από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ioanna Papadopoulou, Director of Communications & Marketing, Athens International Airport, θα σημάνει ο Marcel Riwalsky, CEO, Aviation-Event και Jesús Caballero Pinto, CEO, Sofia Airport.

Στόχος του SOF Airport να γίνει μεγάλος Περιφερειακός κόμβος

O στόχος του αεροδρομίου της Σόφιας να είναι ο γίνει περιφερειακός κόμβος πέντε αστέρων στην Ευρώπη, θέτοντας νέα πρότυπα στην καινοτομία και την εμπειρία των επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό, το Aviation-Event 2024 SOF θα συζητήσει όλες τις πτυχές και τα μέσα ανάπτυξης, τις προοπτικές επέκτασης του αεροδρομίου, αύξησης του capacity προκειμένου η προσφορά να καλύψει τη ζήτηση.

Μπορεί η Βουλγαρία να γίνει κορυφαίος κόμβος MRO;

Σημαντική έμφαση, επίσης θα δοθεί στην πλούσια αεροπορική κληρονομιά της Βουλγαρίας και στον κρίσιμο ρόλο που έχει στην μελλοντική διαμόρφωση του κλάδου. Επίσης και στην δυνατότητα που έχει η χώρα να μετατραπεί ως ένας κορυφαίος κόμβος για υπηρεσίες MRO, οδηγώντας την ανάπτυξη του κλάδου. Το συνέδριο θα ερευνήσει ενδελεχώς τον ρόλο των MRO (Maintenance Repair and Operations) στην ανάπτυξη του κλάδου, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Δύο ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου ο ο Marcel Riwalsky, Διευθύνων Σύμβουλος της Aviation-Event, υπογράμμισε πως η Σόφια είναι γνωστή για τη στρατηγική της θέση και τη δυναμική της ανάπτυξη στην αεροπορία. Τούτο δοθέντος, το Aviation-Event διοργανώνει το Aviation-Event 2024 SOF, στη Σόφια στις 29 Νοεμβρίου 2024. Το Aviation-Event 2024 SOF θα πλοηγηθεί στην μεταβαλλόμενη δυναμική του αεροπορικού τοπίου. Από την πλευρά του ο Jesús Caballero Pinto, Διευθύνων Σύμβουλος στον Διεθνή Αερολιμένα της Σόφιας τόνισε πως το Το αεροδρόμιο της Σόφιας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πύλη της Βουλγαρίας στον κόσμο. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μέσω της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας, αυξάνει τις δυνατότητες στην αγορά τουρισμού. Επιπλέον, το αεροδρόμιο της Σόφιας μπορεί να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό κόμβο MRO.

Στην Σένγκεν η Βουλγαρία

Αξιοσημείωτο, το αεροδρόμιο της Σόφιας (SOF) είναι το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της Βουλγαρίας και στρατηγικός τόπος εθνικής σημασίας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Από τις 31 Μαρτίου 2024, η Βουλγαρία είναι μέλος της Συνθήκης Σένγκεν μέσω αεροπορικών και θαλάσσιων συνόρων.

