Ανανέωση δυνάμεων στην ΕΕΑΕ – Η Πρόεδρος Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου αποχωρεί αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά

Σε φορτισμένο κλίμα αλλά με ιδιαίτερα δυναμική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), στην αίθουσα «Ναπολέων Σουκατζίδης» της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε με τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο.

- Advertisement -

Η αποχώρηση μιας ηγετικής προσωπικότητας

Το κύριο γεγονός της Συνέλευσης ήταν η αποχώρηση της Προέδρου, κ. Δήμητρας-Ιωάννας Λύχρου, μιας προσωπικότητας που άφησε το στίγμα της στην ασφαλιστική αγορά για δεκαετίες. Με κύρος, ενέργεια και βαθιά γνώση του επαγγέλματος, υπηρέτησε με συνέπεια τα μέλη της Ένωσης και τον ασφαλιστικό κλάδο, προασπίζοντας τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Στην έναρξη της Συνέλευσης, η Πρόεδρος τόνισε: «Με τη λήξη της παρούσας θητείας ολοκληρώνεται ένας ακόμη σημαντικός κύκλος πορείας και προσφοράς στον θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και στην κοινωνία». Η θητεία της χαρακτηρίστηκε από συνεχή στήριξη των μελών και διαρκή διάλογο με τους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ζητήματα των ασφαλίστρων υγείας, με την κ. Λύχρου να υπογραμμίζει: «Δεν επιθυμούσαμε την αρνητική δημοσιότητα που έλαβε το θέμα. Όμως είναι ζήτημα που απαιτεί υπεύθυνη διαχείριση και όχι μεμονωμένες ενέργειες».

- Advertisement -

Η ΕΕΑΕ ασχολήθηκε επίσης με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και παρενέβη ενεργά σε ζητήματα κακών πρακτικών και μη τήρησης συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των συμβάσεων εξασφαλίζει συνεργασία και βιωσιμότητα. Η επένδυση στη γνώση και την εκπαίδευση υπήρξε επίσης κεντρική, με την Πρόεδρο να δηλώνει: «Σκοπός μας είναι η διαρκής αναβάθμιση του ρόλου μας και η αναγνώριση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως κρίσιμου πυλώνα διάδοσης της ασφαλιστικής ιδέας».

Καθώς η θητεία έφτανε στο τέλος της, η κ. Λύχρου σημείωσε: «Η ολοκλήρωση αυτής της θητείας αποτελεί για εμένα προσωπικά τιμή, ικανοποίηση και βαθιά ευθύνη». Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του ΔΣ και τη γραμματεία: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τα Μέλη του συμβουλίου μας, τον Χάρη, τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, τη Στέλλα, την Έφη, τον Νίκο, αλλά και την Ντίνα στη γραμματεία μας για όλα τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί σαν ομάδα και οικογένεια, με σύμπνοια, αλληλοϋποστήριξη και πάθος για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αντιμετωπίσαμε».

Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του αναλυτικού απολογισμού της θητείας και την προτροπή της Προέδρου στα μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ένωση: «Η συλλογικότητα φέρνει αποτελέσματα και ένα δυνατό Σωματείο είναι δύναμη και για εσάς».

Παρών, μεταξύ άλλων, ήταν και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος τόνισε τη σημαντική συμβολή της ΕΕΑΕ στην προάσπιση και ενίσχυση του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεχή συλλογική δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική του επαγγέλματος.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξέφρασε, επίσης, την ειλικρινή του εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς την κ. Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, με την οποία –όπως ανέφερε– έχουν οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια μια μακρά και γόνιμη συνεργασία, με κοινό στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε κάθε επίπεδο.

Τριετία γεμάτη δράσεις, συνέργειες και καινοτομίες

Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΑΕ, κ. Κωνσταντίνος Βλαχάκης, παρουσίασε τον αναλυτικό απολογισμό της θητείας, επισημαίνοντας την ενεργό δράση της Ένωσης σε θέματα φορολογίας, υποχρεωτικών ασφαλίσεων, αθέμιτων πρακτικών και συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ξεχώρισαν οι εξής πρωτοβουλίες:

· Σχέσεις με την ΕΑΕΕ: Συνάντηση με τη νέα γενική διευθύντρια κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου και τη νομική σύμβουλο κ. Εύα Βαρουχάκη, που αναβάθμισε τις σχέσεις μεταξύ των φορέων.

· Μνημόνιο Συνεργασίας με ΣΠΑΤΕ: Υπεγράφη τον Μάρτιο του 2023 για την ισχυρότερη εκπροσώπηση του κλάδου.

· Μεγάλη Εκδήλωση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης: Στις 8 Μαΐου 2023, με συμμετοχή ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

· Συνάντηση με την Εποπτική Αρχή (ΔΕΙΑ): Ανταλλαγή απόψεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

· Διεθνής εκπροσώπηση: Μέσω του Αντιπροέδρου, κ. Χάρη Αλεξόπουλου, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της BIPAR στη Βαρσοβία.

· Εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης: Για τον Ν.4583/18 και τη συνεργασία Πραγματογνωμόνων–Διαμεσολαβούντων.

Ο κ. Βλαχάκης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Πρόεδρο για τη συμβολή της: «Η Δήμητρα είναι άνθρωπος με αδιανόητη ενέργεια, γνώση και κύρος. Αφήνει μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί την Ένωσή μας».

Νέα γενιά στο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι εκλογές ανέδειξαν νέα πρόσωπα, με ισχυρή παρουσία της γυναικείας και δεύτερης γενιάς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πρωταγωνίστρια η κ. Στέλλα Βικτωράτου, πρώτη μεταξύ των εκλεγμένων, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά επαγγελματιών που αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην πορεία της ΕΕΑΕ.

Αποτελέσματα εκλογών – Διοικητικό Συμβούλιο:

· Αλεξόπουλος Χαράλαμπος – 26 ψήφοι

· Βαγιώνης Γεώργιος – 1

· Βικτωράτου Στέλλα – 27

· Γιανναρή Ευσταθία – 20

· Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος – 21

· Ηλιομαρκάκης Ιωάννης – 17

· Λαμπρής Νικόλαος – 11

· Πατρίκιος Σπυρίδων – 16

· Πολίτη Βασιλική – 22

Εξελεγκτική Επιτροπή:

· Βλαχάκης Κωνσταντίνος

· Λύχρου Δήμητρα-Ιωάννα

· Νούτακη Μαρία

Το «IW» ήταν εκεί και εύχεται στο νέο ΔΣ καλή και παραγωγική θητεία!