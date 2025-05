9th Health Innovation Conference: «Καινοτομία στην Υγεία: Προοπτικές – Προκλήσεις»

22 Μαΐου 2025, Divani Caravel & LiveOn Expo Complex

Η διαμόρφωση του τοπίου της καινοτομίας στον τομέα της Υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, θα αποτελέσει το επίκεντρο της συζήτησης στο 9th Health Innovation Conference, με θέμα «Καινοτομία στην Υγεία: Προοπτικές – Προκλήσεις».

- Advertisement -

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται κυριολεκτικά μια κοσμογονία στην ιατρική έρευνα, χάρη κυρίως στη ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφορικής και της Γενετικής. Οι επιστήμονες είναι σε θέση, πλέον, να αξιοποιούν νέα, προηγμένα εργαλεία και τεχνικές, που υπόσχονται στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες.

- Advertisement -

Ωστόσο, από την άλλη, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά το κόστος των νέων θεραπειών και τεχνολογιών. Τα διεθνή συστήματα υγείας δέχονται ισχυρές πιέσεις, λόγω της δημογραφικής γήρανσης, ενώ και οι προσδοκίες των ασθενών παραμένουν υψηλές, καθώς επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε νέα, καινοτόμα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνει, για άλλη μία φορά, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις συζητήσεις για την Υγεία και την Καινοτομία, συμμετέχοντας ως κεντρικός ομιλητής στο 9th Health Innovation Conference και συμβάλλοντας στον διάλογο μέσω της συμμετοχής του στο Στρογγυλό Τραπέζι Ι, με θέμα «Πρόσβαση των ασθενών στην ιατρική καινοτομία». Η παρουσία του σηματοδοτεί τη δέσμευση της Πολιτείας για την ενίσχυση του διαλόγου και τη διαμόρφωση στρατηγικών λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό σύστημα υγείας. Το συνέδριο αναδεικνύεται σε κορυφαία πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων μεταξύ των ηγετών του τομέα της Υγείας.

Στον κατάλογο των ομιλητών ξεχωρίζουν οι:

Δρ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

Matias Alvarez-Saavedra, PhD, Expert in Neurobiology, Molecular Biology and Human Genetics – Co-Founder & Chief Scientific Officer, NanoNeurosciences, Inc.

Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πάνος Ε. Βάρδας, MD, PhD (London), Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής του Τομέα Καρδίας Ομίλου Υγεία – Πρόεδρος Επιβλέπουσας Αρχής Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία – Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Δρ. Θεόδωρος Α. Βοντετσιάνος, τ. Δ/ντής Πνευμ/γος ΕΣΥ, Εμπειρογνώμων Χρόνιας Φροντίδας και Ψηφιακής Ιατρικής, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA), Ιατρικός Συντονιστής του Προγράμματος «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» του Δήμου Αθηναίων

Άρης Βραχάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής και Μέλος ΔΣ, Όμιλος Global Wealth

Ευγένιος Γουσσέτης, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας

Ευγενία Ιωαννίδη, Biologist, PhD, Biotechnology Operations Director, DEMO ABEE

Γιώτα Κοτσεκίδου, Corporate & Regulatory Affairs Director, AstraZeneca

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, PhARMA Innovation Forum Greece

Μάριος-Αθανάσιος Λούπας, Σύμβουλος ΑΤΥ, IQVIA Greece

Χρήστος Μαρτάκος, Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος ΔΣ του επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Ένωση Market Access» (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), Governmental & Industrial Relations Director, Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.

Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής HTA

Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), Πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδος ΟυροΓεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)

Δημήτριος Μπουχάρας, Μηχανικός Λογισμικού, υποψήφιος διδάκτορας στα Μαθηματικά και την Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βίκυ Οικονόμου, Διευθύντρια Κυβερνητικών και Στρατηγικών Υποθέσεων & Υποστήριξης Ασθενών, Interim Market Access Director, Johnson & Johnson

Αναστάσιος Ρεντούμης, Κλινικός Βιοχημικός και Manager Υπηρεσιών Υγείας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου «Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Υγεία»

Ιωάννα Σακελλάρη, Συντονίστρια Διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, MD, PhD, Καθηγητής Αιματολογίας, Δ/ντής Αιματολογίας Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Δ/ντής Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών, GMP Lab, Δ/ντής Κέντρου Δοτών «ΚΕΔΜΟΠ-Χάρισε Ζωή», Δ/ντής MSc “Cell and Gene Therapies” – Πανεπιστήμιο Πατρών, Δ/ντής, Ελληνική Δημόσια Τράπεζα ΟπΑ (ΙΙΒΕΑΑ)

Ζώης Συργιάννης, PhD, Co-Founder & Chief Executive Officer, NanoNeurosciences Inc.

Μπάμπης Τζανάκης, Government Affairs Director, Gilead Sciences Hellas

Νίκος Τσούλος, PhD, MBA, Μοριακός Βιολόγος, Βιοχημικός, CEO Genekor Medical SA

Η θεματολογία του 9th Health Innovation Conference –το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες του LiveOn Expo Complex, του σύγχρονου τρισδιάστατου συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου της LiveOn– περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές ομιλίες, τοποθετήσεις και τραπέζια συζήτησης με την παρακάτω βασική θεματολογία:

Χρηματοδότηση νέων, καινοτόμων φαρμάκων και ιατρικών τεχνολογιών

Πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τεχνολογίες

Παχυσαρκία: Ποιος ο ρόλος των νέων φαρμάκων;

Κυτταρικές θεραπείες: Νέες εξελίξεις-Προοπτικές-Εμπόδια

Γονιδιακές εξετάσεις για την ανίχνευση προδιάθεσης ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών

Βιοδείκτες: Επιτακτική η ανάγκη ένταξής τους σε καθεστώς αποζημίωσης

Ραδιοφάρμακα: Νέα εποχή στη διάγνωση και θεραπειών καρκίνου, και όχι μόνο

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού βρισκόμαστε – Τι έρχεται – Οι φόβοι

Ο κ. Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Pharma & Health Business και του portal virus.com.gr, θα αναλάβει τον συντονισμό του συνεδρίου, φέρνοντας την πολυετή εμπειρία του και την εξειδικευμένη γνώση του στον τομέα της Υγείας.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 9th Health Innovation Conference | ethosEVENTS καθώς επίσης και τα social κανάλια Facebook και LinkedIn

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φωτεινή Τουρλή, Marketing Assistant, ethosGROUP

Τηλ.: (+30) 210 998 4934

e-mail: tourli.f@ethosmedia.eu