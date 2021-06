Blurred abstract background interior view looking out toward to empty office lobby and entrance doors and glass curtain wall with frame - blue white balance processing style

Η SofMedica επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ουγγαρία Η SofMedica, εταιρεία- ορόσημο στον κλάδο της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ευρώπη, αποφασίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ουγγαρία, σε συνέχεια της ήδη επιτυχημένης πορείας της στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας, δεν είναι άλλος, από το να αναδειχθεί στον κορυφαίο πάροχο προϊόντων Iατροτεχνολογίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των πλέον θανατηφόρων παθήσεων, όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η είσοδος στην Ουγγρική αγορά σηματοδοτείται από την επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ, για τον εξοπλισμό δημοσίων και ιδιωτικών Νοσοκομείων της Χώρας με τα πλέον καινοτόμα προϊόντα, στα οποία ανήκει και το εμβληματικό σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής, da Vinci. Πολύ σύντομα, λοιπόν, οι κάτοικοι της Ουγγαρίας θα επωφεληθούν από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής, όπως ο μειωμένος χρόνος νοσηλείας, οι λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και η καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Aξίζει να σημειωθεί, ότι το περασμένο έτος περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια ασθενείς , είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τα μοναδικά οφέλη του da Vinci, μέσω μίας βάσης 6.000 εγκατεστημένων ανά τον κόσμο συστημάτων Ρομποτικής Χειρουργικής. Ο Γεώργιος Σοφιανός – Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου SofMedica Group– δήλωσε σχετικά: «Σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους Φορείς και να οικοδομήσουμε μία μακροπρόθεσμη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του συστήματος Υγείας στην Ουγγαρία, αλλά και την παροχή βέλτιστης Ιατρικής Τεχνολογίας προς τους επαγγελματίες Υγείας της Χώρας. Όπως έχουμε εξάλλου αποδείξει, μέσω των συνεργασιών μας με φημισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους επαγγελματίες Υγείας διαρκή επιμόρφωση, που κατ’ αποτέλεσμα θα οδηγήσει στη διαθεσιμότητα των βέλτιστων ιατρικών τεχνολογιών προς όφελος όλων των ασθενών. Η απόφαση της εισόδου στην αγορά της Ουγγαρίας ήρθε ως αποτέλεσμα συζητήσεων με επαγγελματίες του Κλάδου, οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη πρόσβασης σε καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες, όπως η Ρομποτική Χειρουργική, η βρογχοσκόπηση, η ογκολογική διάγνωση και τα συστήματα παρακολούθησης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η επέκταση της εταιρείας στην Ουγγρική αγορά συνοδεύεται από ένα φιλόδοξο πλάνο στελέχωσης από μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και πεπειραμένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα ενταχθούν στο δυναμικό μας.» «Η 22ετής σχέση μας με μια σειρά κορυφαίων εταιρειών Ιατροτεχνολογίας, καθώς και με στρατηγικούς προμηθευτές, όπως η Intuitive, σε συνδυασμό με τα 32 καταξιωμένα προγράμματα Ρομποτικής Χειρουργικής που έχουμε αναπτύξει ήδη, εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της SofMedica στην Ουγγρική αγορά.» ανέφερε ο Χάρης Παλαόντας – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας SofMedica. Η SofMedica, στα πλαίσια της επέκτασής της στην αγορά της Ουγγαρίας, σχεδιάζει να παράσχει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών, συνοδευόμενο από πλήρη κλινική και τεχνική υποστήριξη. Eπιπλέον, η εταιρεία θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες Υγείας της Χώρας να εκπαιδευτούν και καταρτιστούν πλήρως στις νέες τεχνολογίες, μέσα από το εξειδικευμένο Κέντρο εκμάθησης και προσομοίωσης, ISLE Academy (Innovation, Simulation, Learning, Ecosystem), καθώς και μέσω άλλων φημισμένων Κέντρων κατάρτισης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. SofMedica