Με ιδιαίτερη επιτυχία το 1o LIVE webinar ΠΣΣΑΣ – GAMA Global Hellas

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την GAMA Global Hellas και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων το 1o LIVE webinar με θέμα “It matters: Mentors, Sponsors and Coaches” και εισηγήτρια τη Melissa A. Worrel-Johnson, ACC, MBA, CPBC, Leadership Coach, L&D Implementor and Consultant & Principal at Carlson Group.

Το συγκεκριμένο webinar απευθυνόταν αποκλειστικά στα 155 μέλη της GAMA Global Hellas και είναι το πρώτο από μία σειρά αντίστοιχων που θα λάβουν χώρα είτε σε live μετάδοση, όπως το συγκεκριμένο, είτε με δυνατότητα παρακολούθησης οποιαδήποτε στιγμή από το site της GAMA Global Hellas www.gamahellas.com.

Ύστερα από την εισήγηση της Melissa Worrel ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και δόθηκαν live οι σχετικές απαντήσεις.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση υλοποιήθηκε με ζωντανή διερμηνεία ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους.

«Το Επόμενο Επίπεδο στις Σχέσεις»

Με ιδιαίτερη χαρά επίσης ανακοινώνουμε και το δεύτερο κατά σειρά webinar «Το Επόμενο Επίπεδο στις Σχέσεις» με ομιλήτρια την Kristen Hadeed. Ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς σταθμούς PBS, FOX Inc., NBC, όπως και άρθρα στα περιοδικά Time και Forbes, έχουν αναφερθεί στην Κρίστεν και τη Student Maid.

Το βιβλίο της με τίτλο Permission To Screw Up (Επιτρέπεται η Αποτυχία) έχει ξεπεράσει τα 30.000 αντίτυπα. Η πρώτη της TED Talk ομιλία έχει πάνω από 3 εκατ. views στο YouTube.

Το συγκεκριμένο webinar θα μεταδοθεί με διερμηνεία από το site της GAMA Global Hellas και θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για τα μέλη μας για μία εβδομάδα, 10-17 Ιουνίου.

Η ομιλία της Kristen θα συνοδεύεται από σχετικό και πρακτικό Workbook το οποίο θα βρίσκεται μεταφρασμένο και διαθέσιμο για download στην περιοχή των μελών.

Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από 01/06/2021 και μέχρι τις 31/10/2021 όλες οι νέες εγγραφές και ανανεώσεις πραγματοποιούνται στο προνομιακό κόστος των $130 αντί των $400 που ισχύει για όλα τα υπόλοιπα παραρτήματα του οργανισμού https://www.gamaglobaljoin.org/

Με τη χρήση του κωδικού HELLASNEW στο checkout το κόστος ανανεώνεται αυτόματα.