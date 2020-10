МеtLife: Μαζί για έναν δίκαιο κόσμο με περισσότερη ισότητα

Η MetLife Ελλάδας και το Lean in Hellas ανακοινώνουν σήμερα τη συνεργασία τους για την άμβλυνση των έμφυλών διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην Ελλάδα.

Στο σημερινό κόσμο, η έμφυλη ισότητα, πέρα από θεμελιώδη κοινωνική επιταγή, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως θέμα που πρέπει να απασχολεί τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την έρευνα Women in The Workplace 2020 που παρουσίασε πρόσφατα το Lean in, σε συνεργασία με την εταιρεία McΚinsey, οι γυναίκες δοκιμάζονται περισσότερο από την πανδημία, απ’ ότι οι άνδρες. Είναι ενδεικτικό ότι 1 στις 4 γυναίκες στις ΗΠΑ σκέφτεται να εγκαταλείψει την καριέρα της ή να την περιορίσει, ενώ στην Ελλάδα η γυναικεία ανεργία καταγράφει πολύ υψηλότερα ποσοστά, σε σχέση με την ανδρική.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο και δύσκολο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι γυναίκες και ειδικά οι εργαζόμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, η MetLife Ελλάδας θέλει να σταθεί δίπλα τους, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να βγουν μπροστά.

Η συνεργασία της MetLife Ελλάδας και του Lean in Hellas αφορά σε δράσεις στοχευμένες τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας για την ενδυνάμωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών στελεχών της εταιρείας, όσο και στην επίτευξη μίας ισορροπημένης εργασιακής και προσωπικής ζωής σε γυναίκες σε όλη την Ελλάδα.

H Eλένη Σδούγκα, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της MetLife Ελλάδας & Κύπρου είπε χαρακτηριστικά: «Στη MetLife κατανοούμε απόλυτα τη σημασία της συμβολής των γυναικών στην κοινωνία και στην οικονομία και αυτό το δείχνουμε έμπρακτα, με τις γυναίκες να αποτελούν πάνω από το 50% των εργαζομένων μας παγκόσμια και πάνω από το 73% στην Ελλάδα, με τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ανώτερα στελέχη της να είναι 40% παγκόσμια και 44% για την Ελλάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ταλέντο και στη δυναμική τους και γι’αυτό θέλουμε να τις βοηθήσουμε να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους, να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να διεκδικούν περισσότερα και να εκφράζονται χωρίς αναστολές. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με την ομάδα του Lean in Hellas θα μας βοηθήσει να το καταφέρουμε.»

Η Θάλεια Αγγελίδη, διευθύντρια Μarketing και Επικοινωνίας της MetLife Ελλάδας δήλωσε: «Για τη MetLife η ισότητα των φύλων αποτελεί δομική αξία, αλλά και βασικό μέρος της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνει τις ανάγκες και τις αξίες των γυναικών, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως πελατών μας. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία έχει εντατικοποιήσει προσπάθειές της για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο δυναμικό της, ενώ έχει αναλάβει παγκόσμια δέσμευση στην ενθάρρυνση των γυναικών να αναλάβουν ευρύτερους ρόλους ηγεσίας, τόσο εσωτερικά σε όλες τις χώρες στις οποίες βρίσκεται όσο και ευρύτερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σήμερα, οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία μας οδηγούν στην εντατικοποίηση αυτής της προσπάθειας, γι’ αυτό και η συνεργασία με την οργάνωση Lean in στην Ελλάδα, μία οργάνωση που έχει την παγκόσμια και ελληνική εμπειρία να μας φέρει πιο κοντά στους στόχους μας.»

Η Αρετή Γεωργιλή, Regional Leader Lean in Hellas συμπλήρωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά η συνεργασία με τη MetLife Ελλάδας, γιατί η ΜеtLife είναι μία από τις εταιρείες που «καταλαβαίνουν», που «αισθάνονται» και «ακούνε» τον παλμό της κοινωνίας, μέσα από τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων και εργαζομένων της σε όλο τον κόσμο. Είναι μία εταιρεία η οποία έχει κουλτούρα διαφορετικότητας και συμπερίληψης και έχει καταφέρει την πραγματική ισότητα στην πράξη. Επομένως, μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και γρήγορα!»