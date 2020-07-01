ΕΡΓΑΝΗ: Τα έντυπα που πρέπει να υποβάλλουν από σήμερα οι επιχειρήσεις

Ποια είναι τα έντυπα που πρέπει να ξεκινήσουν να υποβάλλονται από σήμερα από τις επιχειρήσεις; Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ τα παρακάτω έντυπα είναι:
Ε11.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.2020) — για τον μήνα Ιούνιο — Περίοδος υποβολής από 01.07.20 έως 15.07.2020.
Ε4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ EΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.2020) για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06 – Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.
Ε8: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – EΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55 /11.03.2020 )— για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06 — Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.
Ε12: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – EΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.2020) — για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06 — Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020
Ε4.1: ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘ.4 ΠΑΡ.2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α55/11.03.20)/ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ — για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 30.06 — Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.