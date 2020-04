Real photo, not a a montage. Concept photo for 5G and COVID-19 conspiracies.

Τέλος στη συνωμοσιολογική σύνδεση της 5G και του COVID-19 «Φρένο» βάζει στην συνωμοσιολογία περί 5G και της σύνδεσης με τη νόσο COVID-19 o καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κώστας Κάππας, ο οποίος ανατρέπει τις θεωρίες των καταστροφολόγων με επιστημονικά επιχειρήματα. Σε σενάρια καταστροφολογίας που συνέδεαν το θάνατο πουλιών, αυτοκτονιών και την πανδημία του Covid19! Ωστόσο, έχει γίνει ήδη γνωστό, όπως εξηγεί ο κ. Κάππας από τον διεθνή τύπο Δεν ήταν η Wuhan η πρώτη πόλη στον κόσμο όπου δοκιμάστηκε το δίκτυο 5G και οι επιπτώσεις του στην υγεία. Στην Ν. Κορέα εγκαταστάθηκε αρχικά το δίκτυο 5G όπου σημειώθηκαν έως την 9η Απριλίου, 10.427 περιστατικά κορωνοϊού με 204 θανάτους (θνητότητα χαμηλότερη από 2%).

Το δίκτυο 5G δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη στο Ιράν, οπότε δεν είναι υπεύθυνο για την διασπορά του ιού.

Η θνητότητα του κοροναϊού στις ιταλικές πόλεις με ανεπτυγμένο δίκτυο 5G , δεν ήταν η μεγίστη, αντίθετα, κυμαινόταν από 2% έως 10%, όπως ακριβώς και στις περιοχές με ανύπαρκτη ανάπτυξη του 5G.

Οι τακτικές προσομοιώσεις και ασκήσεις πανδημιών, πυρκαϊών, σεισμών και άλλων καταστροφών δεν είναι συνωμοσίες, είναι υποχρέωση των Κρατών και των Οργανισμών και στατιστικά, πολλές θα συμπέσουν χρονικά πριν από πραγματικά συμβάντα (Johns Hopkins Institute – "άσκηση πανδημίας" – Οκτώβριος 2019, πανδημία Covid-19 – Φεβρουάριος 2020).

Κανένα διαπιστευμένο εργαστήριο στον κόσμο και καμία μελέτη δεν ισχυρίζεται ότι ο ιός "γεννήθηκε" τεχνητά σε πάγκο εργαστηρίου διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr