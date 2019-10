Κερδίζει έδαφος η ασφάλιση on demand

Τι λέει η μελέτη της International Underwriting Association

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

H βασισμένη στη ζήτηση ασφάλιση (on-demand insurance) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της βιομηχανίας σύμφωνα με μελέτη της International Underwriting Association (IUA) που υποστηρίζει ότι τα μοντέλα pay as you go (που είναι συγκρίσιμα με τα συμβόλαια «καρτοκινητής» στον κλάδο τηλεφωνίας) θα επιτρέπουν στους πελάτες να ενεργοποιούν αυτόματα καλύψεις όταν, όπου και όποτε τις χρειάζονται.

Η νέα μελέτη της IUA εξετάζει μεταξύ άλλων την τεχνολογία που αφορά στα αυτόνομα οχήματα και τα drones και εξετάζει ερωτήματα όπως ο ρόλος των εταιρειών που διαχειρίζονται big data και των τεχνολογικών start-ups για την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την απειλή της απάτης. Αναλύει επίσης τις προοπτικές για μοντέλα on-demand ασφάλισης για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης το case study του Flock- Το πρώτο προϊόν pay as you go ασφάλισης για drone που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη πέρυσι. Οι χρήστες εισάγουν στο σύστημα τα στοιχεία της πτήσης και στη συνέχεια λαμβάνουν προτεινόμενη τιμή για την κάλυψη που επηρεάζεται σε πραγματικό χρόνο από παράγοντες όπως την ώρα της ημέρας, την τοποθεσία και τις συνθήκες πτήσης.

Ο Tom Chamberlain, υπεύθυνος underwriting του κλάδου αερομεταφορών της Global Corporate & Specialty δήλωσε ότι «Στο μέλλον, η ασφάλιση θα περιστρέφεται γύρω από οτιδήποτε κάνουμε. Θα είναι κάποιος σπίτι του και η ασφάλισή του θα είναι ενεργή και μόλις βγει έξω από την πόρτα το ασφάλιστρο θα ανεβαίνει επειδή το σπίτι είναι άδειο. Στη συνέχεια το άτομο του παραδείγματος θα μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο της οικονομίας του διαμοιρασμού και το κινητό του τηλέφωνο θα αλληλεπιδρά με το ΙΧ και θα ενεργοποιεί αυτόματα την ασφάλισή του για τη συγκεκριμένη διαδρομή». «Η ασφάλισή μας θα μας ακολουθεί όπου πηγαίνουμε και καθώς μεταβάλλονται οι δραστηριότητές μας. Δεν θα είναι ένα πλέον μια χειροκίνητη διαδικασία. Το μοντέλο αυτό ρεαλιστικά μπορεί να λειτουργήσει για ο,τιδήποτε κάνουμε που απαιτεί ασφάλιση», κατέληξε ο κ. Chamberlain.