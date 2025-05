6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Όσα δήλωσαν on camera κορυφαίοι προσκεκλημένοι

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο διεξήχθη την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025. Το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο: «Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Επαγγελματικής Ασφάλισης», αποσκοπούσε στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης αλλά και του εγχώριου συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Συν-διοργανωτές ήταν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της Επαγγελματικής Ασφάλισης μίλησαν οι κ.κ. Nίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), Χαράλαμπος Φύτρος, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής, ΤΕΑ Johnson & Johnson, Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασιλική Λαζαράκου, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) & του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, Νικόλαος Χουρδάκης, Υποδιοικητής Β’, e-Ε.Φ.Κ.Α., Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Francesco Briganti, Secretary General at the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe), Φίλιππος Μαννάρης Partner, Aon Wealth Solutions, Chairman of MAP Fund – Multi-Employer Occupational Pension Scheme in Cyprus, Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, Μέλος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Αlpha Servises and Holdings , Σταθης Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ., Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας Eurobank – Union Eurobank, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank, Στυλιανός Μαστρογιαννάκης, Πρόεδρος, Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, Θεόδωρος Γούσιας, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.).