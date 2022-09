Distraught businessman with protective face mask holding his head in pain while working on a computer at home.

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 17 εκατ. Ευρωπαίοι με Long COVID Εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουν με long covid τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Εκτιμάται ότι 17 εκ. Ευρωπαίοι είχαν συμπτώματα διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών το 2020 και 2021. Η είδηση προέκυψε από τη μοντελοποίηση στοιχείων από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κατά τα δύο πρώτα έτη της πανδημίας, τουλάχιστον 17 εκ. άτομα στα 53 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ ενδέχεται να έχουν εμφανίσει μακρά COVID. Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του ελλείματος γνώσης, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη συνεργασία του με την Long COVID Europe, μια οργάνωση δικτύου που μέχρι σήμερα περιλαμβάνει 19 ενώσεις ασθενών, με έδρα τα κράτη μέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Ανησυχητικά στοιχεία Ειδικότερα, διαπιστώνεται μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 307% των νέων περιπτώσεων μακροχρόνιου COVID που εντοπίζονται μεταξύ των ετών 2020 και 2021, η οποία οφείλεται στην ταχεία αύξηση των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 από τα τέλη του 2020 και καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. περισσότερα στο virus.com.gr