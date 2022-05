5th Auto Forum: «Είναι η Αττική βιώσιμη Περιφέρεια;»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής επέλεξε το 5th Auto Forum για να παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για το κυκλοφοριακό. Αυτό δεν ήταν τυχαίο καθώς το κεντρικό θέμα του 5th Auto Forum αφορούσε την μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας και τα κυκλοφοριακά της ζητήματα, και έφερε στο προσκήνιο τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να γίνει η Αττική μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP και ο κ. ΤάκηςΠουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός – Δημοσιογράφος, καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους, αναφέροντας ότι πλέον αποτελεί θεσμό για τον κλάδο, με σημαντικούς συμμετέχοντες και πάντα επίκαιρα ζητήματα, προσφέροντας πολύπλευρη και ποιοτική ενημέρωση.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στάθηκε στην παντελής απουσία, κατά τα προηγούμενα χρόνια, ενός κεντρικού σχεδιασμού που να βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες και στην απόλυτη διάσπαση των αρμοδιοτήτων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι “Όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία. Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν άμεσα. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχουμε μελετήσει τα δεδομένα, έχουμε εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που απαντά στα προβλήματα του σήμερα και αντιμετωπίζει τις ανάγκες του αύριο”.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο αναπτύσσεται μέχρι στιγμής σε τέσσερα μέρη: Καθαρός δακτύλιος, περισσότερα αστικά λεωφορεία, ενίσχυση μέσων σταθερής τροχιάς, σύγχρονο πλαίσιο για την μικροκινητικότητα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ανέφερε ότι: «Η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί από τα πιο σοβαρά προβλήματα σε μία σύγχρονη πόλη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει τις αλλαγές με την κίνηση να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την ομαλή κυκλοφορία 2.500.000 οχημάτων. Αναβαθμίσαμε την αμφίδρομη επικοινωνία με τους χρήστες του οδικού δικτύου, μέσω του 1544, που λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο, για θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο. Κομβικό σημείο του στρατηγικού σχεδιασμού μας έχει η προσβασιμότητα πεζών και ΑμεΑ. Εφαρμόσαμε καινοτομίες “smart cities” και έχουμε στόχο την επέκταση των έξυπνων διαβάσεων. Ξεμπλοκάραμε έργα που παρέμεναν επί τρία χρόνια παγωμένα. Ασφαλτοστρώσεις, φωτισμός, επεμβάσεις συντήρησης».

Ο κ. Βασίλης-Φοίβος Αξιώτης, Αντιδήμαρχος Αστικών και Κτιριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, ανέφερε ότι «Στην Αθήνα παρατηρούμε έξαρση της κυκλοφορίας, της παράνομης στάθμευσης. Στον δήμο ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε σχέδια δράσης για το κλίμα της πόλης και το ΣΒΑΚ (εξασφάλιση άνετης μετακίνησης για τους πεζούς, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης από ΜΜΜ, βελτίωση οδικής ασφάλειας, αποτελεσματική διαχείριση στάθμευσης και κυκλοφορίας, ενίσχυση χρήσης ποδηλάτου, προστασία κέντρου και γειτονιάς, άσκηση πολιτικών αποθάρρυνσης χρήσης αμαξιού κτλ)». Τέλος συμπλήρωσε: “Ο Δήμος Αθηναίων στοχεύει στην επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης κατά 11.000 θέσεις. Για την ηλεκτροκίνηση ολοκληρώσαμε δίκτυο 25 σταθμών φόρτισης οχημάτων και προχωράμε με στόχο τους 1.000 σταθμούς”.

Ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων τονίζοντας ότι: Το κυκλοφοριακό, η ρύπανση, τα θέματα οδικής ασφάλειας είναι αποτέλεσμα της μοναδικότητας που έχει η χώρα μας και οι μεγάλες πόλεις, λόγω και της απουσίας αντικινήτρων στην κυκλοφορία ρυπογόνων οχημάτων. “Έχουμε τον παλαιότερο στόλο οχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα” ανέφερε.

“Ούτε το 1/3 των κυκλοφορούντων οχημάτων δεν συντηρείται. Δεν υπάρχουν μετρήσεις για να γνωρίζουμε τους ρύπους καπνού. Σαν αποτέλεσμα, όταν δεν υπάρχει κανονική απόσυρση σε ισχύ ούτε υπάρχει φυσική απόσυρση, το πρόβλημα είναι ότι σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα η αναλογία είναι 3 προς 1 (πωλούνται 120.000 οχήματα τον χρόνο, εισάγονται 80.000 τον χρόνο δηλαδή ετησίως μπαίνουν στην κυκλοφορία συνολικά 200.000 και αποσύρονται μόνο 50.000. Έχουμε ετήσια αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα της τάξης του 3% όταν στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο” είπε ο κ. Βασιλάκης.

Θεσμική παρέμβαση έκανε η κα. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα. “Το Ινστιτούτο έκλεισε 17 χρόνια δράσης με συνέπεια και συνέχεια. Όραμά μας ένας κόσμος δίχως τροχαία ατυχήματα και η ανάπτυξη της παιδείας. Διαθέτουμε ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλον τον κόσμο. Το έργο μας έχει αναγνωριστεί διεθνώς, κάτι που μας δίνει ακόμη περισσότερη ευθύνη. Τελευταία τιμητική διάκριση ήταν από την Ακαδημία Αθηνών. Σχεδόν το 1/4 του μαθητικού πληθυσμού έχει παρακολουθήσει τις ενημερωτικές μας δράσεις” τόνισε. Με στόχο να αποτυπωθούν καλύτερα οι ανάγκες και τα θέματα οδικής ασφάλειας, τα οποία χρήζουν ευαισθητοποίησης, το ΙΟΑΣ υλοποιεί διαρκώς έρευνες ενώ παράλληλα, θέτει σε εφαρμογή προγράμματα διαμορφώνοντας έναν δυναμικό χώρο αλληλεπίδρασης με τους πολίτες με σκοπό την ενστάλαξη μιας κουλτούρας οδικής συμπεριφοράς με πρότυπο την ασφάλεια.

Στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου, ο κ. Δημήτρης Τσατίρης, Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής, pricefox.gr, παρουσίασε έρευνα με τίτλο: 7 ημέρες χαμένες στην κίνηση των δρόμων της Αττικής. Τα πρώτα δεδομένα αφορούν στην αύξηση τροχαίο στην Αττική. Αν τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν μικρή, τον Φεβρουαρίου η αύξηση προσέγγισε το 22%, ξεπερνώντας το 2019. Περαιτέρω επεσήμανε ότι: «Τα τροχαία συμβάλλουν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Περισσότερα από 700.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους. Αυξήθηκαν οι κλίσεις προς οδική βοήθεια. Διαθέτουμε έναν γερασμένο στόλο οχημάτων. Είμαστε μόνο μπροστά από την Λιθουανία. Ο στόλος είναι επιρρεπής σε βλάβες. Ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης το 2019 ήταν στο 43%, άρα κάθε διαδρομή θα είχε επιβάρυνση. Το 2021 το ποσοστό ξανα-αυξήθηκε. Η Αθήνα για το 2021 ξεπερνά σε καθυστερήσεις την Ρώμη, όπως και την Λισαβώνα και την Μαδρίτη».

Ο κ. Παναγιώτης Καρυώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: «Αναλυτική Παρουσίαση του Σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για την Οδική Ασφάλεια. Υλοποιημένες Συνεχιζόμενες και Σχεδιαζόμενες Δράσεις». Όπως ανέφερε, η Αττική μπορεί να μετασχηματιστεί σε μία ασφαλή και βιώσιμη περιφέρεια, με ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας, συντηρώντας τις υφιστάμενες δομές και δημιουργώντας νέες. Με 41 εκτελούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ και 40 δημοπρατημένα και υπό άμεση δημοπράτηση ύψους 215 εκατ. ευρώ, η Αττική αλλάζει.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), πρότεινε την δημιουργία ενός μητροπολιτικού φορέα, με στόχο τον ολοκληρωμένο και ενιαίο σχεδιασμό των μεταφορικών υποσυστημάτων και τον καλύτερο συντονισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Αθήνα έχει τον μεγαλύτερο δείκτη επιβατικών οχημάτων ανά 1.000 κατοίκων ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Καταγράφεται σταθερή αύξηση (1,2% μ.ο.) του στόλου των επιβατικών οχημάτων στην Αττική μετά το 2013, ενώ παρατηρήθηκε μείωση (6,1%) του στόλου των δικύκλων το 2018. Ο ίδιος πρότεινε την λειτουργία Παρατηρητηρίου Κινητικότητας και την εκπόνηση γενικής μελέτης μεταφορών.

Ο κ. Βασίλης Καραφέρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOVISION SAKAR A.E. – Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος, τόνισε την αναγκαιότητα του τεχνικού ελέγχου για ασφαλή μετακίνηση. “Παρά την επαρκή λειτουργία των ΚΤΕΟ και την υπερεπαρκή γεωγραφική κάλυψη, σχεδόν 2 εκατ. αυτοκίνητα, δηλαδή το 25% των κυκλοφορούντων οχημάτων αποφεύγει συστηματικά τον έλεγχο” τόνισε ο κ. Καραφέρης. “Η αποφυγή ελέγχου και ο γηρασμένος στόλος, δύο ζητήματα που εντάσσονται στην κατηγορία της κινητής βόμβας. Σχεδόν 4-5 εκατ. οχήματα με μ.ο. ηλικίας πάνω από τα 10 χρόνια κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κακοσυντηρημένα και ρυπογόνα οχήματα δημιουργούν κυκλοφοριακό φόρτο και τροχαία ατυχήματα. Πρέπει να αναζητηθούν αυτά τα οχήματα, να προσέλθουν στο ΚΤΕΟ. Ο κλάδος μας έχει ωριμάσει, συμμετέχει ενεργά με προτάσεις για το πλαίσιο οδικής ασφάλειας και καλούμε την πολιτεία να μας θωρακίσει” τόνισε κλείνοντας την ομιλία του.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση διεξήχθη κατά τη διάρκεια του PANEL I με θέμα «Κυκλοφοριακό, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων της Αθήνας». Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Παναγιώτης Καρυώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Περιφέρεια Αττικής, Δημήτρης Πάτσιος, M. Eng. Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), Βασίλης Καραφέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOVISION SAKAR A.E. – Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος, Κωνσταντίνος Καραλίβανος, Digital Marketing Strategist, pricefox.gr.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, παρέμβαση στο πάνελ έκανε ο κ. Σπύρος Λάσκος, Διοικητής της Τροχαίας, δίνοντας μια εικόνα του κυκλοφοριακού στους δρόμους της Αθήνας σήμερα. Όπως είπε, το ποσοστό των θανατηφόρων τροχαίων, ήταν κατά 29% μειωμένο το πρώτο τετράμηνο του 2022, συγκριτικά με το 2019. Πλέον ελάχιστα ταξί παρατηρούνται στις πιάτσες, γεγονός που είναι θετικό για τον ίδιο, καθώς φαίνεται πως τα ταξί κινούνται κανονικά. Σύμφωνα με τον κ. Λάσκο, παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστικών λεωφορείων, ενώ όσον αφορά τα δίκυκλα, ο αριθμός τους στο κέντρο της Αθήνας έχει μειωθεί. Μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τροχαίας τόνισε την αναγκαιότητα “να αποδείξουμε ότι είμαστ δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και να πείσουμε τους πολίτες να ξαναχρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ”.

Ο κ. Καρυώτης είπε ότι για τη λύση του προβλήματος οδικής κυκλοφορίας είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας και συνεργειών. “Σαφέστατα είναι απαραίτητη η συνέργεια όλων ημών” τόνισε. Αναφέρθηκε δε στην έλλειψη ελεύθερων χώρων καθώς “οι μόνοι χώροι που υπάρχουν αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα. “Μιλήσαμε με μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα μέτρησης του επιπέδου των ρύπων και προωθούν μηνύματα να αποφεύγεται η συμφόρηση στα σημεία”. Απαραίτητη κατά τον ίδιο είναι και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών μέσω εφαρμογών. “Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των συμβάντων που μετράμε, το 50% αφορούν σε βλάβες, ένα 20% η έλλειψη βενζίνης και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά τροχαία ατυχήματα” , δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πάτσιος σχολίασε τη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα τίθενται στην κυκλοφορία πολλά αυτοκίνητα, ωστόσο τα παλαιά δεν αποσύρονται. Παρατήρησε πως η αγορά αυτοκινήτου παραμένει περιορισμένη στην Ελλάδα ειδικά μετά την κρίση του 2010-11. “Όμως δεν είναι πρόβλημα οι εισαγωγές αλλά η διατήρηση σε κυκλοφορία παλαιών οχημάτων που είναι κακοσυντηρημένα. Όλοι συζητάμε τα το κυκλοφοριακό ζήτημα σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας, όμως πρέπει η οπτική μας να περάσει και σε μια άλλη διάσταση. Η Ελλάδα είναι η 3η ή 4η χώρα από άποψη θανάτων λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων και δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση του προβλήματος. Το δεύτερο ζήτημα που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι το θέμα του θορύβου, ο οποίος επηρεάζει και τη δουλειά μας αλλά και την υγεία μας” είπε. Ένα τρίτο ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σύμφωνα με τον κ. Πάτσιο είναι το γεγονός ότι τα παλιά οχήματα είναι πολλαπλάσιες φορές πιο θανατηφόρα και πιο ζημιογόνα. “Τα παλιά λεωφορεία σκοτώνουν 14 φορές πιο πολύ, συγκριτικά με τα νέα” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπαντωνίου έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την σύσταση ενός μητροπολιτικού φορέα που θα προκρίνει και θα διασφαλίζει την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα μπορέσουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα των μετακινήσεων στο Λεκανοπέδιο. “Προτείνω κάτι που θα αντιμετωπίσει παθογένειες πολλών ετών. Δεν είναι εύκολο να αοφασιστεί πώς θα τον δομήσουμε ούτε πώς θα λειτουργήσει. Ωστόσο θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να συνεργαστούμε προκειμένου ο φορέας αυτός να αποτελέσει έναν σταθμό για τις μεταφορές της Αττικής” είπε.

Ο κ. Καραφέρης μιλώντας μέσα από την εμπειρία του, τόνισε ότι πολλά από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν δεν είναι ικανά να περάσουν ΚΤΕΟ αλλά ακόμη και αν μπορούσαν “θα ήταν οικονομικά ασύμφορο”. Όπως είπε, οι ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων δεν έχουν τη διάθεση, ούτε την κουλτούρα να φροντίσουν για τη συντήρηση του οχήματός τους. “Σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο και η οικονομική κρίση” παρατήρησε. Εκτίμησε δε πως η νέα πλατφόρμα που δημιουργείται για τα ανέλεγκτα οχήματα – που προσδιορίζονται σε 2 εκατ. ή το 1/3 του συνολικού στόλου – θα προσδώσει τα μέγιστα στη λειτουργία του θεσμού και στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Ο κ. Καραλίβανος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι “στο Pricefox ενδιαφερόμαστε για τους αριθμούς. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μοιραζόμαστε σημαντικές πληροφορίες με το κοινό. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός γερασμένου στόλου μας ώθησε στο να θέλουμε να δώσουμε στους καταναλωτές να καταλάβουν τη σημασία της οδικής βοήθειας”.

Στο ζήτημα των «Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City logistics)» εστίασε στην ομιλία του ο κ. Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ). Ο κ. Αδαμαντιάδης παρουσίασε την τρομακτική αύξηση κατά 200% που παρατηρήθηκε στον κλάδο την περίοδο έναρξης των μέτρων κατά της covid-19. “Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως και η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις, χαμένα εμπορεύματα, υπήρξαν μη αξιόπιστοι συνεργάτες, αδυναμία ενημέρωσης των πελατών, αδυναμία των τηλέφωνικών κέντρων να λάβουν και να εξυπηρετήσουν τα τηλεφωνήματα πελατών”, είπε. Στη συνέχεια, απαρίθμησε τα στοιχεία της ευρωπαϊκής εμπειρίας στον τομέα των City Logistics, λέγοντας ότι στην Ευρώπη παρατηρείται: αντικατάσταση οχημάτων και τρόπων μεταφοράς με οχήματα πιο φιλικά στο περιβάλλον, όπως τρίκυκλα, δίκυκλα, ακόμη και πεζοί διανομείς, δημιουργία ζωνών χαμηλών ρύπων, παράδοση εκτός ωρών αιχμής κ.ά.

Ο κ. Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ Α.Ε., υποστήριξε πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να δώσει εξαιρετικές λύσεις στην Ελλάδα, πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και και πιο γρήγορες από ό,τι έχουμε σήμερα. Όπως ενημέρωσε “μέσα στους τελευταίους 12 μήνες τριπλαστιάστηκαν τα σημεία δημόσιας φόρτισης και στόχος είναι το καλοκαίρι να φθάσουν τα 2.000. Εξ αυτών, το 95% είναι φορτιστές που βρίσκονται μέσα στις πόλεις και το 5% είναι σημεία ταχυφορτιστών που βλέπουμε σε μεγάλες αρτηρίες και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Όσον αφορά την ισχύ τους, κυμαίνεται από 25 έως 250 kW”. Σχετικά με το έργο της ΔΕΗ Blue ανέφερε ότι παρουσιάζει μια γρήγορη ανάτπυξη του μεγαλύτερου δικτύου δημόσιων σημείων φόρτισης, σε πάνω από 65 περιοχές, ενώ στόχο αποτελεί η εγκατάσταση περισσότερων από 1000 φορτιστές ως το τέλος του 2022.

«Η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική» τέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας-παρουσίασης του κ. Κίμωνα Λογοθέτη, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Οδικής Ασφάλειας, Περιφέρεια Αττικής. O κ. Λογοθέτης δήλωσε ότι η Περιφέρεια, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της προέβη σε καινοτομίες που βελτιώνουν την καθημερινότητας εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Για την βελτίωση της συνολικής εικόνας του οδικού δικτύου σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη απαιτείται σύζευξη πολλών παραγόντων και κυρίως η πολιτική βούληση, “η οποία από πλευράς Περιφέρειας υπάρχει”, αλλά και “τεχνική ικανότητα”. Σχετικά με το έργο της Περιφέρειας αναφέρθηκε σε δύο βασικά projects που ανέλαβε και υλοποίησε: μια σύγχρονη διάβαση πεζών, την πρώτη έξυπνη στην Ευρώπη, με ειδικά φώτα και ειδικό πομπό μετάδοσης ηχητικών και παλμικών σημάτων και το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Αν και η Ελλάδα παραμένει ακόμα πολύ χαμηλά στη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με τις άλλες χώρες, η πανδημία βοήθησε σημαντικά στην άνοδό της, σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Μάρκου (MBA Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing). Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάρκου δείχνουν εκτόξευση των πωλήσεων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων περισσότερο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ειδικότερα, μεταξύ 2019 και 2021 τα υβριδικά οχήματα από περίπου 6.600 εκτοξεύτηκαν σε πάνω από 23.000 ανά την Ελλάδα, που σημαίνει αύξηση 166%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα από 480, έφθασαν στα 6.961. Σύμφωνα με τον κ. Μάρκου, η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα αρκετά πίσω στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής με την αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων, με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.

Στο Panel IΙ με θέμα «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, υποδομές, δίκτυα, πρατήρια ενέργειας», ο κ. Κωνσταντίνος Καλημέρης, Corporate and Car Manufacturers Manager, της Allianz Ελλάδoς, ανέφερε ότι παρά την εντύπωση που υπάρχει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν άλλα χαρακτηριστικά από τα συμβατικά οχήματα και απαιτούν διαφορετική ασφάλιση, αποδεικνύεται στην πράξη, ότι οι διαφορές όταν υπάρχουν δεν είναι σημαντικές. Οι ζημιές όπως είπε είναι οριακά λιγότερες, σε νέα ποιοτικά οχήματα αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος, λόγω του ότι αφορούν οχήματα που θεωρούνται high end. Η επιδιόρθωσή τους, απαιτεί ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία που μετρώνται ακόμα στα δάχτυλα, ενώ απαιτούν και πιστοποίηση των εταιριών οδικής βοήθειας.

Στο μεγάλο κόστος αντικατάστασης του πλέον απαρχαιωμένου στόλου φορτηγών στην Ευρώπη (21 ετών και πλέον) στάθηκε ο πρόεδρος του ΕΕΣΥΜ, κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης. Όπως σημείωσε, το κόστος είναι πολύ μεγάλο ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμα και ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro 6 δεν προχωρά γι αυτό το λόγο. Ο κ. Αδαμαντιάδης χαιρέτισε τις εξαγγελίες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κ. Α. Kαραμανλή, για την αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων με 680 ηλεκτροκίνητα οχήματα, που αποτελούν το 10% του συνόλου.

Στο ερώτημα κατά πόσο καταπονεί η ταχυφόρτιση τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων κλήθηκε να απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ κ. Κυριάκος Κοφινάς, ο οποίος εξήγησε ότι οι μπαταρίες αυτές, δεν πρέπει να αδειάζουν εντελώς για να φορτίσουν μετά κατά 100% αλλά αντίθετα η φόρτιση πρέπει να συμπληρώνεται με κάθε ευκαιρία, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η φόρτιση στα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο οδηγός και παρέχονται εξήγησε ο κ. Κοφινάς, αλλά η γενική εικόνα είναι να κάνουμε ότι κάνουμε και με τα κινητά τηλέφωνα.

Στα νούμερα του 2018 έχουν επιστρέψει διεθνώς οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Μάρκου, λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως είπε υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία microchips και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Σε αντικατάσταση 40 οχημάτων με ηλεκτροκίνητα ή σύγχρονα βενζινοκίνητα μικρής κατανάλωσης θα προχωρήσει η περιφέρεια Αττικής, είπε ο κ. Kίμων Φρ. Λογοθέτης, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει χώρο για την εγκατάσταση φορτιστών και υπάρχει και μελέτη η οποία προβλέπει και φορτιστές υβριδικού τύπου που θα δίνουν ρεύμα παραγόμενου από ΑΠΕ.

Η κα. Dott.ssa Luciana Iorio, Chair of the UNECE Global Forum for Road Traffic Safety- WP1, παρουσίασε το όραμα της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τους 17 βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να επιτευχθούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρόκληση ανέφερε ότι αποτελεί η αυτοματοποιημένη οδήγηση, η οποία θα μειώσει τα ανθρώπινα λάθη, αλλά γεννούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα συμμετέχει στη διαδικασία ο οδηγός και ποιος θα είναι υπόλογος.

Άλλη πρόκληση επισημάνθηκε ότι αποτελεί η μικροκινητικότητα, καθώς μπορεί να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά όχι απαραίτητα να την καταστήσει και πιο ασφαλή. «Το αστικό περιβάλλον της νέας εποχής αλλάζει διαρκώς, στην εποχή των μεγαλουπόλεων. Όλοι σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στο μέλλον και τι πρέπει να συμβεί. Είναι μεγάλη η συζήτηση για τις τάσεις που διαμορφώνει η τεχνολογία για τις smart cities», κατέληξε.

Ο κ. Γεώργιος Κοντοστόλης, Director Safety Division για την Ελλάδα και Κύπρο, Draeger Hellas SA., ανέφερε ότι η επιτυχημένη μετακίνηση, είναι η ασφαλής μετακίνηση. «Για να εξασφαλισθεί αυτό θα πρέπει να μην έχει καταναλώσει ο οδηγός καθόλου αλκοόλ. Υπάρχει σήμερα η τεχνολογία για να το ελέγξουμε αυτό», είπε ο κ. Κοντοστόλης. Ο ίδιος ανέφερε ότι το 25% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη οφείλονται στο αλκοόλ. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 όλα τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται στην Ε.Ε. θα έχουν εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας ώστε να μπορεί να γίνει η εφαρμογή του αλκοολόμετρου. Στη συνέχεια παρουσίασε τα οφέλη της εφαρμογής Interlock και επεσήμανε ότι ανάλογα με το κράτος στην Ευρώπη, υπάρχει προαιρετική ή υποχρεωτική εφαρμογή.

Στην ομιλία τους με τίτλο: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στην Οδική Ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα», οι κ.κ. Ευάγγελος Μακρής, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και Εμμανουήλ Μπρούζας, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», αναφέρθηκαν στην σημασία της σχολικής εκπαίδευσης.”Οφείλουμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε τα μικρά παιδιά να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά στην εκπαίδευση σε σχέση με την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Περαιτέρω αναφέρθηκαν στην εκπαίδευση στην κινητικότητα και την επιλογή των τρόπων μετακίνησης, παρουσιάζοντας τα προγράμματα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και Moving Stars του ΙΟΑΣ. Κλείνοντας αναφέρθηκαν στο όραμα και την σπουδαιότητα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρος του δικτύου πόλεων Civitas, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εκπαίδευση και τυποποίηση των κανόνων ασφαλείας. «Κουλτούρα, έλεγχος, υποδομές και τεχνολογία. Αν αυτά συνδυαστούν, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από το σημερινό. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά με την συμμετοχή όλων», τόνισε. Ο ίδιος επεσήμανε πως οτιδήποτε γίνεται στον δήμο, κινείται πάνω στην διαδικασία της τριπλής τελικής γραμμής: Άνθρωπος περιβάλλον και οικονομία. Οτιδήποτε γίνεται δηλαδή πρέπει να αγγίζει και τα τρία αυτά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί σειρά δράσεων για την κλιματική αλλαγή, την μείωση ρύπων και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο Civitas, ανέφερε ότι αφορά στις βασικές αρχές επίτευξης βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες και περιορισμό στην χρήση του αυτοκινήτου.

Στο Panel III με θέμα «Οδική ασφάλεια, Μικροκινητικότητα» και συντονίστρια την κα. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρος του δικτύου πόλεων Civitas, ανέφερε ότι είναι πολύ μεγάλη η διαδρομή για την μετατροπή μιας πόλης σε βιώσιμη και κινητική. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ξεκάθαρη νομοθεσία που δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. «Πρέπει αυτό που λέμε να γίνει πράξη. Να έρθει ως αναγκαιότητα και όχι σαν μόδα», τόνισε.

Η κα. Dott.ssa Luciana Iorio, Chair of the UNECE Global Forum for Road Traffic Safety- WP1, ανέφερε ότι στο Global Forum όλες αυτές οι συσκευές της μικροκινητικότητας είναι μόνο ένα μικρό μέρος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο μέλλον. «Ξεκινάμε από το όραμα και πηγαίνουμε στην στρατηγική και την εκτέλεση. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε αλλαγή σε 10 χρόνια πρέπει να τολμήσουμε περισσότερο, χρειάζεται θάρρος από την πλευρά των πολιτικών και όλων των αρμόδιων φορέων. Η μικροκινητικότητα αποτελεί μια επικίνδυση πρόκληση για το σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο για το πώς θα ρυθμιστεί», επεσήμανε.

Ο κ. Γεώργιος Κοντοστόλης, Director Safety Division για την Ελλάδα και Κύπρο, Draeger Hellas SA., αναφέρθηκε στην χρήση του Interlock επισημαίνοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο εύρος οχημάτων ιδιωτικών, επαγγελματικών και δημόσιας μεταφοράς. «Πρόκειται για ένα πολύ ασφαλές σύστημα, καθώς υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την σωστή χρήση του, ώστε να μην μπορεί να παρακαμφθεί», σημείωσε. Όσον αφορά το κόστος, το τελευταίο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο θα τιμάται περί τα 1.300 ευρώ. Αντίστοιχα, οι τιμές των απλών αλκοολόμετρων ξεκινούν από τα 180 ευρώ.

Ο κ. Δημήτρης Σκιάννης, Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτης, GetElectric.gr, ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Αναγνωρίζουμε τα οφέλη της μικροκινητικότητας, αλλά δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της. Επεσήμανε την έλλειψη χώρου ειδικά στα κέντρα των μεγαλουπόλεων. «Χρειάζεται λοιπόν χώρος, γιατί τα οφέλη είναι προφανή. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Μέρος από το χώρο κίνησης των αυτοκινήτων να διατεθεί για τα μέσα μικροκινητικότητας. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις και να τις ακολουθήσουμε στην πράξη. Να είμαστε πιο τολμηροί και να βρούμε τους χώρους. Είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά είναι βασικό το θέμα των υποδομών, όπως και της εκπαίδευσης», τόνισε.

Το 5th Auto Forum #aufo22, διοργανώθηκε από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ και πραγματοποιήθηκε υβριδικά με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά και μέσα από το LiveOn Expo Complex, το σύγχρονο τρισδιάστατο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο της LiveOn, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες του.

