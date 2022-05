4th NPL Summit: Ευκαιρίες στο real estate

Mε τίτλο “The Future of the Greek NPL Market”, το 4th NPL Summit, παρουσιάζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2021 καταγράφει το πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως οι επιπτώσεις της μετά-πανδημικής εποχής, η Ουκρανική κρίση, η μείωση της κρατικής βοήθειας, που μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στο 2ο panel του 4th NPL Summit συμμετείχαν γνώστες της αγοράς και συγκεκριμένα οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, γενικός διευθυντής, Intrum Hellas REO Solutions, Aργύρης Καραγιανόπουλος, Business & Real Estate Advisor, ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates, Business & Real Estate Advisors, Γιώργος Μαντζαβινάτος, Chief Executive Officer, QRES, Λίλα Πατεράκη, Chief Real Estate Services Officer, doValue Greece, Στέφανος Βλαστός, Chief Executive Officer, Executive Member of the Board of Directors of Hellenic Public Properties Company (HPPC) S.A. Το panel εστίασε στις ευκαιρίες που ανοίγονται στο Real Estate.

Στην έναρξη της τοποθέτησής του ο κ. Κ. Γεωργιάκος ανέφερε την εκτίμησή του ότι η κρίση και ο πόλεμος θα επιβραδύνουν κάποια θέματα. “Αυτό σχετίζεται με το πόσο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ήδη έχει μπει ένα στοπ στις κατασκευές. Το κομμάτι του residential είχε σταματήσει”.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Intrum Hellas REO Solutions, οι τράπεζες έχουν τώρα ανοίξει το liquidity και πέραν των ιδιωτών και οργανισμών υπάρχει ζήτηση και από funds που θέλουν να αγοράσουν χαρτοφυλάκια με οικιστικά ακίνητα. Το 2021 η άνοδος στα οικιστικά ακίνητα σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάκο ήταν γύρω στο 7%.

Αναλύοντας την αγορά των logistics, ανέφερε ότι αναπτύχθηκε ακετά ακόμη και εν μέσω πανδημίας, καθώς ενισχύθηκε η τάση του online shopping.

Όσον αφορά την Intrum Hellas REO Solutions, o κ. Γεωργιάκος ενημέρωσε πως, όπως και άλλο μεγάλοι μεγάλοι servicers, διαχειρίζεται και το κομμάτι των collaterals, αλλά και ένα σύνολο 17 δις απο χαρτοφυλάκια της Τρ. Πειραιώς.

Οι REO κατά τον κ. Γεωργιάκο βοηθούν στην ολοκλήρωση του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ. “Προσπαθούμε μέσα από αυτό να τρεξουμε προγράμματα πλειστηριασμών, να ωριμάσουμε ακίνητα και να τα θέσουμε ξανά προς πώληση, να φέρουμε τρίτους να αγοράσουν ακίνητα μέσω auctions. Αν δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, μέσω τιτλοποιήσεων και άλλων διαδικασιών αγοράζουμε τα ακίνητα με στόχο να ωριμάσουν. Εμεις βοηθάμε στο πρόγραμμα των πλειστηριασμών, αγοράζουμε ένα ακίνητο, το ωριμάζουμε και το θέτουμε εκ νέου στην αγορά. Με τα έσοδα που αποκομίζουμε, επιστρέφουν πίσω, για να διοχετευθούν στις τιτλοποιήσεις και στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ”.

Ο επικεφαλής της Intrum Hellas REO Solutions αναφέρθηκε στο ζήτημα των αναδιορθώσεων δανείων που σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μια διαδικασία win-win για όλους τους εμπλεκόμενους, servicers, δανειοδότες, δανειολήπτες και ενδεχόμενους επενδυτές.

Σε ερώτηση σχετικά με τους κλάδους που διαφαίνεται να προσελκύουν περισσότερο ενδιαφέρον, αναφέρθηκε στα οικιστικά ακίνητα και την τουριστική κατοικία. “Υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη του Medical Tourism, κέντρων retirement homes” είπε χαρακτηριστικά, ενώ ένας άλλος κλάδος που γνωρίζει άνθιση είναι τα logistics αλλά και τα ξενοδοχεία.

Ο κ. Καραγιανόπουλος, επανέφερε το ζήτημα της πανδημίας, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν νέοι τύποι ακινήτων που έχουν αποφέρει υψηλές αποδόσεις, ενώ παομειώθηκαν άλλοι. “Στη χώρα μας το εμπορικό ακίνητο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ωστόσο κατά την τελευταία 7ετία τα ακίνητα αυτά μειώθηκαν” δήλωσε.

Για τον κ. Καραγιαννόπουλο, “κερδισμένοι” από την πανδημία αναδείχθηκαν τα logistics ενώ οι μεγάλοι “χαμένοι” ήταν μάλλον τα μικρά εμπορικά ακίνητα “τα μικρά μαγαζιά τα οποία δεν προσελκύουν μισθωτές καθετοποιημένους ή κάποιους εύρωστους που κατέχουν μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Αν εξαιρέσουμε την Ερμού, καμία άλλη περιοχή δεν έχει φθάσει στα επίπεδα αποτίμησης του 2007. Τότε η απόδοση έφθανε στο 4%, τώρα κυμαίνεται στο 7-8%. Αυτό σημαίνει ότι όσο οι μεγάλοι εμπορικοί όμιλοι επενδύουν στο e-commerce, τόσο αυτά τα μικρά μαγαζιά δεν θα μπορούν να βρούν έμπιστους επενδυτές-μισθωτές”.Διευκρίνισε πάντως ότι τα μεγάλα εμπορικά ακίνητα “είναι μια άλλη κατηγορία, καθώς ο μισθωτής σε αυτά είναι κατά κύριο λόγο εύρωστος και έμπιστος”.

Στη συνέχεια, ο κ. Καραγιαννόπουλος επεσήμανε το ζήτημα της νομοθεσίαςχαρακτηρίζοντάς την “απαρχαιωμένη” καθώς “δεν συνάδει με την γρήγορη πρόοδο της οικονομίας στο σύνολό της”.

Έθεσε ως παράδειγμα το ζήτημα της πολυιδιοκτησίας, η οποία “κρατά ομήρους πάρα πολλούς χώρους στην Αθήνα, παραμένοντας ανεκμετάλλευτοι”. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ARYIRIS D. KARAYANOPOULOS & Associates, η συντριπτική πλειονότητα των κτηρίων που έχουν μισθωθεί την τελευταία περίοδο άνηκαν είτε σε οργανισμούς ή ένα φυσικό πρόσωπο.

“Αυτά τα κτήρια (σ.σ. τα ανεκμετάλλευτα) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως γραφειακοί χώροι σύγχρονοι ή ως κτήρια διαμερισμάτων μισθωμένων, ένας τομέας στον οποίο πάσχει η Ελλάδα” πρόσθεσε.

