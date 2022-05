Με καινοτομίες απαντά η SAP στις ανάγκες των πελατών της

Στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου «Sapphire» που πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο της Φλόριντα, η SAP παρουσίασε νέες πρωτοποριακές λύσεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών της σε τέσσερις κρίσιμους τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι α) η ανθεκτικότητα των αλυσίδων τροφοδοσίας, β) η βιωσιμότητα, γ) ο μετασχηματισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών και δ) η δημιουργία εφαρμογών no-code.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Boston Consulting Group , από το 80% των επιχειρήσεων οι οποίες καταφεύγουν σε ψηφιακές λύσεις για να διαχειριστούν τις προκλήσεις της εποχής, μόλις το 30% (!) ολοκληρώνουν επιτυχώς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Οι καινοτόμες λύσεις που ανακοίνωσε η SAP, είναι βασισμένες εξολοκλήρου στο cloud και έχουν στόχο να επιταχύνουν το «ταξίδι» του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών της.

«Η εμπειρία 50 χρόνων και οι καίριας σημασίας λύσεις της SAP, βοηθούν τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο να πετύχουν εξαιρετικές επιδόσεις», υπογράμμισε ο Christian Klein, CEO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SAP. Συμπληρώνοντας ότι «σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, εμείς συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών μας. Από την αναβάθμιση των αλυσίδων τροφοδοσίας ως τη βιωσιμότητα, αναπτύσσουμε λύσεις που ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις της εποχής».

Αλυσίδες τροφοδοσίας και έξυπνα επιχειρηματικά δίκτυα

Οι καινοτομίες που εισάγει η SAP εστιάζουν στην αποδοτικότητα και τη διαφάνεια της αλυσίδας τροφοδοσίας, με στόχο τη βελτιωμένη λειτουργία και ανθεκτικότητα. Η νέα σουίτα εφαρμογών για iOS βελτιώνει τη αλληλεπίδραση της ψηφιακής αλυσίδας τροφοδοσίας και παρέχει πρωτοποριακά εργαλεία χρήσης. Στο App Store είναι ήδη διαθέσιμες και οι δυο πρώτες εφαρμογές – SAP Warehouse Operator και SAP Direct Distribution.

Επίσης, το νέο SAP Digital Manufacturing Cloud είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που θα ωφελήσει κάθε βιομηχανία, γιατί συνδυάζει τις πλέον υπερσύγχρονες τεχνολογίες στον χώρο των analytics, του edge computing και των αυτοματισμών. Ενώ η ανάπτυξη του SAP Business Network -του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου παγκοσμίως- μετά και την επιτυχή ενσωμάτωση της Taulia, εξελίσσεται ταχύτατα.

Ενισχύοντας την βιωσιμότητα

Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων βιωσιμότητας του SAP Cloud for Sustainable Enterprises, περιλαμβάνει πολυδιάστατες δυναμικές και δείκτες μέτρησης που συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Συγκεκριμένα, με το αναβαθμισμένο SAP Product Footprint Management η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το ανθρακικό αποτύπωμά της (περιλαμβάνοντας μετακινήσεις ή ταξίδια) σε πραγματικό χρόνο μέσω του SAP S/4HANA.

Απλοποίηση του μετασχηματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών

Η ευέλικτη και νέας αρχιτεκτονικής λύση cloud ERP RISE with SAP, αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελάτων της εταιρίας που επιθυμούν έναν ολικό ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Καθοριστική όμως είναι και η συνεισφορά των συνεργατών της SAP, οι οποίοι συνδυάζουν τις δικές τους καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές με λύσεις SAP, ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους μέγιστα αποτελέσματα. Το RISE with SAP and SOAR with Accenture αποτελεί μια πρωτοπόρα συνεργειακή λύση cloud μετασχηματισμού, που ενσωματώνει διευρυμένες δυνατότητες πάνω στα πεδία διαχείρισης υποδομών cloud, εφαρμογών και λειτουργικών υπηρεσιών. Η πιο πρόσφατη έκδοση του SAP Service Cloud εμπερικλείει εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης και μοντελοποίησης συμβάντων, αλλά και ενσωμάτωση QualtricsXM Discover και Microsoft Teams, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και ταχύτητας ανταπόκρισης, που αποτελούν πάγια ζητούμενα των οργανισμών.

Επιτάχυνση της καινοτομίας με No–Code/Lo–Code και αυτοματισμούς

Η κορυφαία λύση ανάπτυξης επιχειρηματικών εφαρμογών SAP AppGyver ενσωματώνεται στο SAP Service Cloud και παρέχεται δωρεάν μέσω του SAP Business Technology Platform. Το SAP Process Automation (μέρος του SAP BTP Free Tier) εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο προκειμένου να διαχειρίζεται no-code ροές εργασίας και εφαρμογές Robotic Process Automation (RPA). Από το χαρτοφυλάκιο της SAP δε θα μπορούσαν επίσης να λείπουν δυναμικές λύσεις AI-powered όπως οι lead-to-cash, design-to-operate, recruit-to-retire και source-to-pay.

Στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους, δημιουργήθηκε η εκπαιδευτική πύλη student zone’ η οποία παρέχει στους φοιτητές δωρεάν πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα. Εισάγεται επίσης και το νέας γενιάς ‘learning journey’, το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές για την πιστοποίησή τους σε low-code/no-code.