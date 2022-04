Carglass®: Παγκόσμιο βραβείο “Partner of the Year” στα ΙΜΙ Awards 2022

Μεγάλη διάκριση για την Carglass® και τον όμιλο της Belron® ως «Partner of the Year» στα καθιερωμένα Institute of the Motor Industry (IMI) Awards 2022, του κορυφαίου Επαγγελματικού Ινστιτούτου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διάκριση αφορά στην σημαντική συνεισφορά του ομίλου Belron® και της Carglass® στη συστηματική ανάπτυξη μεθόδων και την αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων για την κάλυψη των απαιτήσεων των νέων τεχνολογιών που φέρουν τα σύγχρονα οχήματα.

Η Carglass® Ελλάδας αποτελεί μια από τις πρώτες χώρες του ομίλου που προχώρησε μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης σε πιστοποίηση των τεχνικών της από το IMI, καθιστώντας την παράλληλα, το μοναδικό δίκτυο του κλάδου στην Ελλάδα, που αναγνωρίζεται για τις υψηλές προδιαγραφές εργασιών τοποθέτησης κρυστάλλων.

Το Belron® Way of Fitting, η μέθοδος που ακολουθούν οι τεχνικοί της Carglass® παγκοσμίως, έχει πιστοποιηθεί από το ΙΜΙ ως η μόνη ενδεδειγμένη διαδικασία αντικατάστασης κρυστάλλων και παραμετροποίησης κάμερας ADAS για όλο τον κλάδο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος πλέον αποτελεί μέρος του προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ινστιτούτου ως standard σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις νέας τεχνολογίας οχημάτων, η Belron® επενδύει στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου βραβείου IMI Accredited Learning Program Assessor Award. Με αυτό τον τρόπο σηματοδοτεί τη δέσμευσή του ομίλου και της Carglass® στην τυποποίηση των ικανοτήτων των αξιολογητών της σε οποιαδήποτε γλώσσα και περιοχή, παγκοσμίως, με τη σημαντική συμβολή της παγκόσμιας έμπειρης ομάδας του Technical Training.